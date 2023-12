Sem planos para a época festiva? Descubra onde jantar e celebrar de lés a lés do país

As propostas do SAPO Lifestyle para a época festiva:

créditos: Nicole Michalou by Pexels

The Lodge Porto Hotel, Porto

A pensar nos reencontros da quadra festiva que se aproxima, o restaurante Dona Maria do The Lodge Porto Hotel, em Vila Nova de Gaia, desenhou programas especiais para a Ceia de Natal e Réveillon, onde o convívio e a partilha têm lugar cativo.

Dia 24 de dezembro, a Ceia de Natal será celebrada com salada de polvo à moda algarvia, sapateira recheada, pata de presunto bolota, entre outros. Nos pratos principais, deguste um caldo-verde com chouriço de Vila de Rei; o bacalhau de cura amarela cozido com legumes e a perna de peru assada com mel e especiarias, puré de batata-doce roxa, ragu de cogumelos e redução de Vinho do Porto.

Das sobremesas destacam-se o pão-de-ló tipo de Ovar, pão-de-ló de Margaride, pudim d’ovos de São Bernardo, aletria de leite e especiarias, leite creme queimado, rabanadas com calda de Vinho do Porto e frutos secos, bolo-rei de frutas cristalizadas e cerveja preta, sonhos com calda de laranja e gengibre, entre outras iguarias. O menu completo tem um valor de 135€ por pessoa. As crianças com menos de 3 anos não pagam e até aos 7 anos têm preço especial de 67,50€.

No Réveillon, a festa começa cedo e estende-se pelo jantar, onde não faltará música ao vivo. A última noite do ano será um tributo à portugalidade, com fado ao som da guitarra portuguesa; medleys de clássicos e contemporâneos; performances artísticas, bar aberto com DJ e photowall dinâmico.

O jantar que encerra 2023 começa com o “Menu Welcome Drink & Cocktail” seguido do “Menu de Gala”, o “Menu Ceia” e, a terminar a noite, bar aberto. O valor deste menu é de 325,00€ por pessoa. As crianças com menos de 3 anos não pagam e até aos 7 anos, o menu tem o preço de 162,50€.

Faça a sua reserva através do email eventos@thelodgehotel.pt ou contacte através do telefone 220 157 540.

Fachada do The Lodge Porto Hotel créditos: DR

Renaissance Porto Lapa Hotel, Porto

Para a quadra festiva, o chef Duarte Batista e o chef de Pastelaria Ricardo Tiago elaboraram menus requintados, numa fusão entre pratos tradicionais e modernos.

No dia 24 de dezembro, a Ceia de Natal inicia-se pelas 19h30. O menu exclusivo apresenta iguarias que incluem um amuse-bouche de rissol negro de berbigão e bacalhau, maionese de coentros e algas. Bacalhau com emulsão de bivalves, puré de feijoca, bimis grelhados e presunto, e lombo de cordeiro merino com puré de batata-doce, minilegumes glaceados e emulsão de cenoura e caril destacam-se enquanto pratos principais. Para adoçar a ceia, uma grande variedade de sobremesas, que vão desde uma mousse de barriga de freira, Vinho do Porto e lima, aos tradicionais Tronco de natal, arroz-doce, canela e frutos secos.

O preço do menu é de 150€ por pessoa, com bebidas incluídas, sendo que crianças dos 6 aos 12 anos pagam apenas metade do preço.

No dia de Natal, a proposta é um brunch a partir das 13h00. O menu inclui uma variedade de entradas e saladas, sopa minestrone de lavagante, Ameijoas à Bulhão Pato, camarão, lentilhas beluga (lentilha negra), chili, chouriço e hortelã, entre outras propostas. Como pratos principais, as opções passam pelo Polvo à Lagareiro, Peixe ao Sal, o tradicional peru recheado e o famoso Bife Wellington. Para sobremesa éclair de baunilha de Bourbon e pavlova de manga e maracujá.

O preço do menu é de 115€ por pessoa, com bebidas incluídas, sendo que crianças dos 6 aos 12 anos pagam metade do preço e para crianças até aos 5 anos é gratuito.

Para celebrar o Réveillon, o Renaissance Porto Lapa Hotel propõe-se a animar a última noite de 2023 com uma festa inspirada na cultura Disco, com um programa que engloba várias atuações musicais e de dança.

Os convidados serão recebidos com um welcome cocktail e uma seleção de canapés. O jantar inicia com canelloni de sapateira e abacate, lavagante, petit cake e consommé. Para pratos principais um tamboril, caranguejo-real e nori, puré de couve-flor e caviar beluga e lombo de novilho Rubia Gallega, foie gras, textura de hokkaido e chocolate de São Tomé. Antes da sobremesa framboesas, rosas e champanhe, será servida a pré-sobremesa Sonho de Yuzu. Perto da meia-noite, as tradicionais 12 passas e um flute de espumante para cada convidado. Após a meia-noite conte com bar aberto e ceia que inclui caldo-verde, minipreguinhos em bolo do caco, queijos e enchidos, doces variados, entre outras opções.

Esta proposta tem o preço de 320€ por pessoa, com bebidas incluídas, sendo que o serviço se inicia às 19h30 e termina às 04h00.

Se os seus planos para o primeiro dia do ano passam por um brunch com família ou amigos, o Renaissance Porto Lapa Hotel desenvolveu um menu que consiste numa variedade de entradas, saladas, pratos principais e sobremesas.

O preço do menu é de 125€ por pessoa, com bebidas incluídas, sendo que crianças dos 6 aos 12 anos pagam metade do preço e é gratuito para crianças até aos 5 anos.

Para reservas em qualquer um destes eventos, deve ser feito o contacto através do email events@renaissanceportolapa.com ou pelo telefone 22 976 9810.

Natal no Renaissance Porto Lapa Hotel créditos: DR

The Vintage House Hotel, Vila Real

Com o rio e as vinhas de fundo, o Douro Vinhateiro pode ser uma boa opção para celebrar as festividades. Com menus especiais para a ceia de Natal e noite de Passagem de Ano, o Vintage House Hotel, localizado em Pinhão, é uma das sugestões para reunir a família e os amigos à volta da mesa, saboreando a tradição e brindando ao futuro.

A Ceia de Natal conta com um menu recheado de sabores tradicionais e uma harmonização vínica pautada com referências da região do Douro e Minho. Nos aperitivos destacam-se os croquetes de porco bísaro, os bolinhos de bacalhau, as gyosas de legumes e os sonhos de polvo. Os dois pratos principais são compostos por bacalhau com migas de pão regional e grelos frescos e cachaço de porco com legumes salteados e batata sauté. Para adoçar o palato e fechar a refeição da melhor maneira, o tradicional Tronco de Natal coberto com fios de ovos e groselhas.

O jantar inicia-se pelas 19h00 e tem o custo de 78€ por pessoa, com seleção de vinhos e bebidas incluída. As crianças dos 4 aos 11 anos têm uma redução de 50%, já para crianças até aos 3 anos é gratuito.

A última refeição de 2023 é igualmente especial e exclusiva no Vintage House Hotel. Do menu destaca-se o polvo com puré de pimentos, cebola roxa e alho frito, o novilho com mil folhas de aipo, cebolinha, minicenouras laranja e molho de carne e, para adoçar o palato, uma terrine de pêra em calda de Vinho do Porto, trio de cacau e gelado também em Vinho do Porto.

Além do jantar, à meia-noite em ponto haverá fogo de artifício, com uma vista privilegiada sobre o rio e as vinhas, e a animação está garantida com um DJ convidado. Depois do tradicional brinde de Ano Novo à meia-noite, será servida a ceia, dando continuidade ao espírito de celebração.

O jantar começa pelas 19h30 e tem o custo de 195€ por pessoa, com seleção de vinhos e bebidas incluídas. As crianças dos 4 aos 11 anos têm uma redução de 50% do valor, já para as crianças até aos 3 anos o jantar é gratuito.

As reservas são obrigatórias e podem ser feitas por email events@vintagehousehotel.com ou telefone 220 133 102/254 730 230.

The Vintage House Hotel, Vila Real créditos: DR

Altis Belém, Lisboa

E se a sua última refeição do ano fosse num restaurante com estrela Michelin? Despeça-se de 2023 em grande, com um menu preparado pelo chef André Cruz no restaurante Feitoria do Altis Belém, em Lisboa. O jantar tem início pelas 19h30 e estende-se até o relógio bater as 12 badaladas. Do menu destacam-se a empada de pombo e foie gras, o lavagante, especiarias, maçã e coentro, o bacalhau, batata e caviar fumado. Para pratos principais cherne, feijoada de santola e emulsão de citrinos e a presa do Alentejo, cenouras, cacau e trufa. Como não poderia deixar de ser, a sobremesa é uma combinação de chocolate, banana e avelã.

O champanhe e as passas não faltarão durante a meia-noite e as primeiras horas no Ano Novo serão animadas ao som de um DJ, e ainda uma ceia disponível até às 03hoo.

A experiência gastronómica tem um valor de 450€ por pessoa e pode ser reservada a partir do email reservationsbelem@altishotels.com ou através do 210 400 200.

créditos: DR

Catch Me, Lisboa

Se gostava de passar as 12 badaladas à beira-rio, o Catch Me, em Lisboa, promete uma proposta gastronómica única e um cenário privilegiado que lhe permitirá assistir ao tradicional fogo de artifício da capital na primeira fila.

A cargo do menu de degustação está o chef residente Lucas Aron, cujas sugestões passam pelo ceviche de ostra, pela tartelete de cavala, abóbora e toranja e o bacalhau em natas e carvão. Para adoçar o paladar uma tarte mil-folhas de frutos vermelhos.

Desde o jantar ao ambiente festivo, todos os detalhes são cuidadosamente pensados, com brindes ao ano que se instala, espumante, passas e música a cargo do DJ Hugo Villanova.

Com início pelas 20h15, o evento irá estender-se pelas primeiras horas da noite até às 4h00. O jantar Reveillón tem o valor de 165€ e inclui menu degustação e bar aberto de vinhos, destilados e refrigerantes ao longo do jantar, entre as 20h15 e as 00h15. Para todos aqueles que se queiram juntar à celebração a tempo das doze badaladas, existe o bilhete pós-jantar (20€ earlybird, 25€ 2.º lote), que inclui entrada a partir 23h15, a oferta de um flute de espumante, passas e miniceia.

As reservas devem ser feitas aqui.

Lisbon Marriott Hotel, Lisboa

Para assinalar a época festiva, o Lisbon Marriott Hotel oferece várias alternativas, que vão desde o serviço de take-away aos buffets.

Para quem pretende celebrar as festividades sem sair do conforto da sua casa, o Lisbon Marriott Hotel propõe-lhe várias sugestões de take-away (Christmas to Go de 1 até 30 dezembro): peru recheado (120€ cada – 8 a 10 pax); cabrito (160€ – 6 a 8 pax) com acompanhamentos e molhos à parte: batatas assadas, pataniscas e cenoura, couve refogada com bacon crocante, arroz árabe aromático.

As encomendas devem ser realizadas com, pelo menos, 48h de antecedência com depósito de 100%.

Já o CITRUS Restaurante oferece, na noite da Consoada e no almoço do dia de Natal um buffet de frios e quentes: 90€ por pessoa (24 dezembro) e 85€ por pessoa (25 dezembro). As crianças até aos 4 anos não pagam e 50% de desconto dos 5 aos 12 anos. O pacote de bebidas está incluído (um copo de espumante de Natal, vinho branco e tinto do Alentejo, águas, refrigerantes, café, chá e finaliza com Vinho do Porto).

Na noite de Consoada, celebre o espírito natalício ao som de um violinista ao vivo. O chef Dominic Smart preparou um buffet com destaque para: rolinhos de truta fumada com espinafres, bacalhau braseado em azeite com batatas esmagadas crocantes e vitela braseada com cebola de pérola e pedaços de bacon em vinho tinto. Estação ao vivo: pernil de porco com infusão de mel e cravinho. Entre as sobremesas estão os tradicionais bolo-rei, aletria, arroz-doce, rabanadas, sonhos de abóbora e Tronco de Natal de chocolate.

Desfrute do almoço Natal ao som de um saxofonista ao vivo. Do buffet destaca-se o camarão com molho mil ilhas, canelones de espinafres e ricota com tomate e parmesão e cabrito assado com molho rico de vinho tinto. Na estação de carne portuguesa: lombo de vaca assado e peru assado servido com uma seleção de cinco tipos de mostarda e manteiga chimichurri. Para os apaixonados por sobremesas destacam-se: fonte de chocolate com frutas da época, bolo de mel e especiarias e bolo de maçã e gengibre com nozes pecan.

Para a noite de Fim de Ano, um jantar buffet acompanhado por uma banda de música ao vivo, seguido por DJ com os clássicos dos anos 80 até às 2h00. Do menu destacam-se a salada de caranguejo temperado, o consomê de codorniz com infusão de fígado e óleo de trufa, borrego assado e Bife Wellington. Para os vegetarianos a Moussaka turca com molho de tomate e soja e Goulash de lentilhas, castanhas e cerveja preta com halloumi grelhado acompanhado por batatas assadas. Nas sobremesas éclair de Ferrero Rocher, mousse de limão e cupcakes de gengibre com glacê de laranja. Para a ceia: caldo-verde com chouriço, sandes de leitão assado, rissóis de leitão e tábua de queijos. À meia-noite celebre com cocktail de espumante da ilha da Madeira. O preço é 170€ por pessoa com bebidas incluídas.

Para reservar online consulte www.lisbonmarriott.com ou contacte diretamente através 21 723 54 00.

créditos: Divulgação

Valverde Lisboa Hotel & Garden, Lisboa

Este ano, o restaurante Sítio do Valverde Lisboa Hotel & Garden tem sugestões para a Consoada, almoço de Natal, Réveillon e dia de Ano Novo.

O menu da noite de Consoada é composto por um couvert de pão artesanal, manteiga de trufa e azeite, seguido de um creme de ervilhas, lagostim e caviar. Como pratos principais sugere-se bacalhau, puré de tremoço e pak choy, e um prato de carne composto por perna de borrego assada, batatinha corada e grelos salteados. Como não poderia deixar de ser, para a sobremesa reserva-se um entremeio de framboesa e rosas, pétalas e gelatina de champanhe. Conte ainda com um cocktail digestivo, café, chá e petit fours festivos.

O valor é de 160€ por pessoa, sem bebidas incluídas. Existe ainda a opção de menu infantil pelo preço de 80€.

Para o almoço de Natal, o Sítio sugere-lhe um couvert de pão artesanal, manteiga de trufa e azeite, seguido de um creme de castanhas, tártaro de lavagante e esferas de limão. Para prato principal terá de optar entre tachinho de polvo à algarvia com batata-doce ou Wellington de novilho com esparregado e batata assada. Para sobremesa delicie-se com coco, frutas exóticas e flocos de neve, seguido por um digestivo, café, chá e petit fours festivos.

O valor é de 95€ por pessoa, sem bebidas incluídas, e a opção de menu infantil tem o preço de 47,50€.

Se prefere celebrar o Réveillon fora de casa, a sugestão do restaurante é um menu de vários momentos, com destaque para a bola-de-berlim recheada com sapateira e aipo, a entrada de carabineiro, moqueca, aipo e maçã verde, o pato com castanhas, foie gras, cenouras e mole mexicano e, para sobremesa, texturas de chocolate e pistáchio.

São algumas das iguarias com que se poderá deliciar por um preço de 250€ por pessoa, bebidas não incluídas. O menu infantil também estará disponível, por 125€, e será composto por um creme de abóbora e massinhas, bifinho da vazia com molho de cogumelos e brownie de chocolate.

Para os amantes de brunch, celebre o dia 1 de janeiro com um menu especial, com destaque para a variedade de ovos (benedict, royal, estrelados e mexidos), croissants, bolos em miniatura, compotas, queijos, presunto pata negra e tostas de abacate. Para prato principal, escolha entre o risotto de perdiz com cogumelos e tomilho ou garoupa, puré de cenoura fumado, molho de champanhe e legumes. Para sobremesa um biscuit de chocolate, creme de Kirsch e chocolate negro de São Tomé perfumado com laranja do Algarve.

A refeição tem o preço de 85€ por pessoa, sem bebidas incluídas, e as crianças dos 5 aos 12 anos têm um desconto de 50%.

As reservas podem ser feitas através do email info.lisboa@valverdeliving.com ou pelo telefone 210 940 300.

Sítio Valverde créditos: Joe Ewong

Hotel Hilton Garden Inn, Évora

Para aqueles que preferem um jantar festivo, no dia 24 de dezembro, o Hilton Garden Inn oferece um buffet requintado das 19h30 às 22h30, que inclui uma grande variedade de pratos. Destaque para a entrada de creme de cogumelos e enchidos e a salada de mexilhão, camarão, couve, aipo e cenoura. Para pratos principais, poderá assistir a um show cooking do tradicional peru recheado, bacalhau com batata hasselback ou Wellington de cogumelos como opção vegetariana. As sobremesas, diversas, vão do bolo-rei e rainha, azevias e rabanadas ao Red Velvet e truffle de chocolate e caramelo salgado. As bebidas são incluídas e as crianças terão também o seu menu especial, com opções como sopa de legumes, mini-hambúrgueres, Fish & Chips, cupcakes, entre outros.

Já no dia 25 de dezembro, o Hilton Garden Inn sugere um almoço de Natal buffet, disponível das 12h30 às 15h30. O menu é composto por uma variedade de pratos, que incluem um creme de ervilhas, Tarte Tatin de cebola roxa, camarão e manga e bruschetta de salmão curado em soja com beterraba e pêssego. Para os pratos principais, poderá assistir ao show cooking de barriga de porco crocante, provar o tradicional polvo assado ou, como opção vegetariana, o gnocchi com molho de abóbora e manjericão. Para sobremesa mantêm-se as opções tradicionais, mas também bolo de noz, coroa de framboesa, sonhos com recheio de creme de leite condensado e cheesecake de chocolate. As bebidas estão incluídas e as crianças terão, também, o seu menu especial, com opções como sopa de legumes, mini-hambúrgueres, Fish & Chips, cupcakes, entre outros.

O preço para o jantar de Consoada e almoço de Natal é, separadamente, de 60€ para adultos, e 30€ para as crianças entre os 6 e os 11 anos.

Na noite de 31 de dezembro, as celebrações acontecem sob o tema “Black Tie” e iniciam-se com um cocktail de boas-vindas e canapés. Para o jantar, poderá contar com uma variedade de pratos como tornedó com redução de porto, corvina assada com molho de manteiga torrada, cannoli de legumes para prato vegetariano e um show cooking de risotto de cogumelos. Todos estes pratos podem ser acompanhados por gratin de batata-doce, feijão verde e bacon e arroz de cogumelos. Como não poderia deixar de ser, para sobremesa Tartelete de mirtilos, Mil folhas, Mousse de coco com base de chocolate, Duo de tiramisú de frutos vermelhos, Panacota de maracujá e fruta laminada.

As bebidas estão incluídas e à meia-noite não faltarão o champanhe e as passas. Da meia-noite às 3h00 poderá usufruir de bar aberto e, da 01h30 às 02h30, será servida a ceia.

O preço do jantar é de 150€ para adultos, sendo que crianças dos 6 e os 11 anos pagam 70€.

As reservas podem ser feitas através do e-mail info@hgievora.com e pelo telefone 266 248 840.

Pine Cliffs Resort, Albufeira

No Pine Cliffs Resort, localizado em Albufeira, já arrancaram os preparativos para celebrar aquela que é, por excelência, uma das épocas mais especiais do ano.

Para a noite de Consoada, no restaurante O Pescador, espaço fiel às raízes algarvias, será servido um menu à la carte onde se destacam os ingredientes estrela desta estação em pratos tipicamente portugueses tais como bacalhau assado com crosta de broa, grelos e batata ao alho (42€), Polvo à Lagareiro com batata-doce e grelos ao alho (46€) ou cabrito na brasa, arroz de enchidos e miúdos (48€). Já no Corda Café, os convidados poderão também escolher à carta entre bacalhau no forno (33€) ou perna de cabrito assada lentamente com grelos e batata (35€).

Em ambos os espaços, os menus contemplam uma seleção de entradas e sobremesas tradicionais desta altura do ano.

O Jardim Colonial, restaurante clássico localizado no coração do resort, será palco do tradicional almoço de Natal. Neste espaço, será servido um buffet dedicado aos sabores festivos com destaque para uma seleção de peixes, mariscos, queijos e charcutaria nacional, peru, bacalhau e uma vasta oferta de sobremesas natalícias. A almoço tem um valor de 62€ por pessoa.

Para celebrar o Réveillon, o Maré, restaurante de praia do resort, convida a despedir-se de 2023 numa festa exclusiva para adultos que inclui um menu, bar aberto e ceia. A noite será animada com a atuação de DJ e adereços de Ano Novo. Os convidados terão ainda acesso ao upperdeck do Maré para celebrar a meia-noite com um brinde de champanhe. A experiência tem o valor de 295€ por pessoa.

Para quem procura uma celebração mais intimista, o MIMO sugere uma edição do jantar Chef’s Table (apenas para adultos) que inclui um menu de oito pratos e harmonização vínica. A meia-noite será celebrada no Mirador Champanhe Bar, em plena falésia algarvia, com um brinde de champanhe. A experiência tem o valor de 325€ por pessoa.

Na Sala São Rafael, um espaço com vista favorecida para os jardins do Pine Cliffs Resort, estará disponível um buffet festivo que inclui uma seleção de saladas, entradas frias e sopa. Para além dos pratos principais, Bife Wellington e Papillote de Robalo, será também servida uma seleção de sobremesas e bebidas pelo preço de 160€ por pessoa.

Com um ambiente mais familiar, o restaurante O Pescador convida a celebrar o último jantar do ano com um menu festivo à la carte na qual o chef sugere, entre muitas outras opções, ostras da Ria Formosa (24€) como entrada, Arroz de lagosta e vieiras (135€ para duas pessoas) como prato principal e mousse de lichias e rosas (13€) para sobremesa.

Para quem prefere uma opção de jantar buffet com um maior leque de opções, o menu proposto pelo Jardim Colonial inclui uma seleção de saladas e entradas frias, Bife Wellington, Papillote de Robalo e uma variedade de doces tradicionais para sobremesa, por 98€ por pessoa. Os mais pequenos terão, numa zona para crianças, mini-hambúrgueres, pasta no forno e brownie de chocolate.

O restaurante Piri Piri também se junta às celebrações de Passagem de Ano com a oferta de sugestões à carta entre as 18h e as 23h30. À meia-noite, os clientes são convidados a celebrar o Ano Novo com um brinde de champanhe e fogo de artifício nos jardins centrais do Pine Cliffs Resort.

Todos os clientes estão convidados para celebrar a meia-noite com vista privilegiada para o fogo de artifício, brinde com champanhe e animação ao vivo com DJ nos jardins principais do resort.

Para o tradicional Almoço de Ano Novo, o Maré, na Praia da Falésia, tem disponíveis várias opções à la carte. Os clientes poderão escolher entre uma seleção de entradas, saladas, ceviches, peixes e marisco. O almoço terá entretenimento ao vivo (jazz).

Para consultar mais informações sobre os menus ou efetuar uma reserva consulte o site.

Pine Cliffs Resort, Albufeira créditos: DR

Anantara Vilamoura Algarve Resort, Vilamoura

Na véspera de Natal, o restaurante Victoria do Anantara Resort organiza um buffet completo para toda a família, com pratos clássicos e locais. O buffet tem um preço de 120€ por adulto, incluindo a seleção de vinhos Anantara, e 49€ por criança dos 4 aos 12 anos.

Em simultâneo, o restaurante RIA será o local para um jantar servido à mesa, acompanhado por uma seleção de vinhos e de música ao vivo. Um menu de quatro pratos começa com uma seleção de marisco fresco da Ria Formosa, seguido de xerém de berbigão para começar. As opções de prato principal incluem bacalhau preto com batata violeta trufada e borrego alentejano com espargos verdes fermentados. Os hóspedes podem ainda contar com chocolate de Madagáscar com tangerina do Algarve para sobremesa.

O jantar está disponível por 110€ por pessoa, com harmonização de vinhos por mais 50€.

Na véspera de Ano Novo, a proposta é inspirada no “black and gold”. Os hóspedes poderão desfrutar de bebidas de boas-vindas no lobby, seguidas de um buffet de iguarias locais e internacionais no Victoria. Começando com saladas clássicas e charcutaria fina, a oferta estende-se ao marisco e sushi, com estações ao vivo que incluem carne assada, leitão e o prato local favorito — a cataplana. Os pratos principais incluem salmão teriyaki, costeletas de churrasco e vitela assada, seguidos por uma variedade de sobremesas, incluindo tarte de merengue de tangerina, rolo de laranja do Algarve e uma fonte de chocolate. Os mais novos vão poder desfrutar do seu próprio buffet personalizado de doces e salgados.

O jantar de Ano Novo tem um preço de 215€ por adulto, com seleção de bebidas Anantara incluída, e 75€ por criança dos 4 aos 12 anos.

Para reservas contactar 289 317 000 ou enviar email para rsv.vilamoura@anantara-hotels.com.

Anantara Vilamoura Algarve Resort créditos: DR

Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel, São Miguel

Para assinalar as festividades, esta unidade hoteleira propõe dois menus, um para a Consoada e outro para o dia de Natal, no restaurante Magma, e dois menus de passagem de ano, com um programa definido para celebrar da melhor forma a última noite de 2023.

No Magma será possível usufruir de uma agradável ceia de Natal, no dia 24 de dezembro, composta por um amuse-bouche, entrada, pratos principais (peixe ou carne) e sobremesa.

Para o dia de Natal, o restaurante da Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel irá proporcionar um almoço buffet com variadas opções para assinalar este dia especial.

Os preços para a ceia de Natal e para o almoço de dia 25 têm um valor de 50€ por pessoa, sem bebidas incluídas.

Na noite de passagem de ano, a seleção gastronómica também é sugestiva e inclui uma oferta diversa, com a possibilidade de jantar no restaurante Magma ou na sala de eventos do hotel (com jantar buffet) e de um programa especial para celebração do novo ano, que inclui fogo de artifício, espumante e passas para brindar a 2024. A noite irá continuar ao som de um DJ, com bar aberto (seleção de bebidas) e uma ceia servida à 01h00.

O programa de passagem de ano na sala de eventos tem um custo de 85€ por pessoa, com seleção de bebidas incluídas (suplemento de 40€ por pessoa para bar aberto e ceia). Para a experiência gastronómica no restaurante Magma, o valor é 115€ por pessoa, com bebidas incluídas.