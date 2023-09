Nos fins de tarde no Bar Salla a música está garantida, entregue a alguns dos melhores DJs lisboetas. No que toca à carta de cocktails, esta tem sugestões para todos os gostos e planos.

O Peaky Blinders é perfeito para quem prefere sabores intensos como whiskey, amendoim ou chocolate. O cocktail especial da casa, Palácio Chiado, é perfeito para quem não resiste à frescura e à acidez do maracujá.

Para quem prefere não arriscar demais, há vários clássicos reinterpretados que são sempre uma aposta vencedora, como o Bloody… Not So Marry, que nunca falha em levar alguém para a pista de dança.

Palácio Chiado Rua do Alecrim, n.º 70, Lisboa Contacto: tel. 210 101 184

Para além do entretenimento, do ambiente e das bebidas, o Bar Salla do piso 0 do Palácio Chiado, conta, também, com uma carta com vários pratos para quem quer apenas petiscar ou para quem procura fazer uma refeição mais consistente. As sugestões passam pelo Presunto Pata Negra 100& Bolota, as Ostras ao Natural, a tábua “O Melhor de Portugal”, o Prego do lombo de novilho e o Risotto de legumes e cogumelos.