A House of Krug, da qual o chef Rui Silvestre é embaixador, todos os anos seleciona um ingrediente a homenagear, convidando chefs de vários países a criarem um menu original preparado em torno desta escolha. Rui Silvestre é o único português a participar neste evento de cariz mundial, que junta mais de 100 chefs, abrangendo 25 países.

“Pela primeira vez, a marca escolheu um fruto, o limão, que, apesar de parecer um produto simples, aporta um sabor vibrante aos pratos, com a acidez a proporcionar um equilíbrio harmonioso com a textura e o frutado dos champanhes da marca, nomeadamente com o Krug Grande Cuvée 171.ª Edição. Além disso, o limão é um dos frutos mais icónicos da região algarvia, o que me traz ainda uma maior satisfação trabalhá-lo para esta ocasião especial e fazer parte deste evento”, explica o chef Rui Silvestre.

Esta iniciativa da House of Krug teve início há oito anos e desde então já foram homenageados produtos como a batata, a cebola, a pimenta ou o ovo, sempre com o objetivo de incentivar os chefs embaixadores, um pouco por todo o mundo, a se inspirarem e criarem receitas que são um tributo ao ingrediente escolhido, e que deverão harmonizar com cada edição do Krug Grande Cuvée e Krug Rosé.

créditos: Vistas

Este ano, o desafio Krug x Lemon foi colocado a mais de 100 chefs mundiais com a criação de receitas originais, compiladas no livro “The zest is yet to come”. Sabores, texturas e culturas são postos à prova com as criações à base deste simples ingrediente, que devem respeitar cinco critérios: finger food com limão espremido; receitas limitadas a cinco ingredientes e a 30 minutos para preparação, confeção, empratamento e serviço; zero desperdício; lemon therapy, com uma receita de conforto; e receitas com a “prima exótica”, a lima.

Além do limão, o menu criado pelo chef Rui Silvestre para este jantar inclui outros produtos da região algarvia, como a amêijoa ou o lingueirão, ao que se juntam ainda as influências familiares do chef, das cozinhas moçambicana e indiana, mantendo a coerência de privilegiar o peixe, à semelhança do menu de degustação servido no Vistas Rui Silvestre.

O jantar está marcado para o dia 30 de setembro, no restaurante Vistas Rui Silvestre, a ter início às 19h30. A participação no evento tem o valor de 325 euros por pessoa, com a harmonização vínica incluída.

As reservas devem ser feitas por e-mail - vistasruisilvestre@monterei.com – ou por telefone, através do contacto 281 950 950.