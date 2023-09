O restaurante Boca Linda celebra o seu primeiro aniversário com a iniciativa Mexican Chefs Experience e recebe o chef Marco Margain, fundador e cozinheiro do espaço que reside no México, para apresentar pratos que representam a riqueza da gastronomia tradicional daquele país da América Central.

Depois do chef Rodolfo Castellanos, vencedor do “Top Chef México” e fundador do restaurante Origem na cidade de Oaxaca, ter feito o kick-off desta iniciativa em agosto, agora é a vez de Marco Margain, que se junta ao desafio. Assim, o chef apresenta um prato que se manterá na carta durante todo o mês de setembro.

créditos: divulgação

Paralelamente, Marco Margain realiza a 20 e 21 de setembro os Cooking Parties, showcases de cozinha (50 euros por participante) abertos ao público em que serão revelados os melhores segredos da gastronomia mexicana. Será ainda possível experienciar um menu de degustação e celebração do Boca Linda a três (30 euros por pessoa) ou cinco tempos (45 euros por pessoa), criado pelo chef Marcos Magrain e que funde ingredientes tradicionais e surpreendem com sabores únicos.

Em ambiente de celebração o Mexican Chefs Experience surge como um projeto que visa dar a conhecer a verdadeira gastronomia mexicana, pelas mãos daqueles que cresceram com ela. Assim, a celebrar o seu aniversário, o Boca Linda oferece novos pratos, cooking parties, menus de chef, menus de brunch e experiências de degustação únicas junto dos chefs que trazem consigo a identidade do seu país e a riqueza dos sabores que o caracterizam.

Boca Linda Calçada Marquês Abrantes, n.º 94, Lisboa Contactos: tel. 937 041 918

O próximo chef convidado será Salvador Orozco, fundador da marisqueira de renome Mi Compa Chava na Ciudade de México, que durante o mês de outubro irá explorar a sua paixão por marisco e a forma como o funde com outros ingredientes frescos para proporcionar momentos únicos de partilha à volta da mesa.