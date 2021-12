Voltamos aos abraços, aos sorrisos e convívios, e para festejar da melhor maneira, não pode faltar um bom aperitivo. De Lisboa a Cascais, não faltam opções para almoços e jantares, cheios de alegria e em ambientes acolhedores.

Conheça algumas das opções do Grupo Capricciosa:

Capricciosa

Para os amantes da cozinha italiana, o lugar ideal para realizar o famoso “jantar do amigo secreto” é na Capricciosa, que conta com uma grande variedade de pizzas e pastas, que fazem a delícia de miúdos e graúdos.

Doca de Santo Amaro - Armazém 8, 1350 353 Lisboa

Passeio das Tágides Lt 2.26.01, Parque das Nações, 1900-280 Lisboa

Avenida Marginal, Praia de Carcavelos - Sector Nascente 2775-604 Carcavelos

Alameda da Duquesa de Palmela, Praia da Duquesa, 2750-335 Cascais

Capricciosa Grill

O restaurante mais recente do Grupo Capricciosa, que tem como personagem principal o grelhador, é o lugar indicado para adeptos de vegetais e de carne. O cenário ideal para grupos de amigos com gostos variados.

Passeio das Tágides Loja 2.26.1, 1990-280 Lisboa

Selllva

E que tal experimentar este ano um jantar de Natal mais aventureiro? Visitar a(o) Selllva é sinónimo de uma experiência inesquecível para toda a família. Quem se arrisca nesta aventura?

Rua Mouzinho da Silveira, 32

Doca de Santo

Foi o primeiro restaurante a abrir nas Docas de Lisboa, há 26 anos. Espaço emblemático para muitos, a Doca de Santo é sempre uma boa escolha, apresentando uma ementa variada e cheia de opções para o Natal.

Armazém CP, Doca de Santo Amaro

Lat.A

Natal é tempo de celebração e para celebrar não há melhor lugar que o Lat.A, onde a festa não tem fim! Aqui, a surpreendente viagem de sabores pela América Latina está garantida!

Armazém CP doca de Santo Amaro, 1350-353 Lisboa

Sophia

Não há sítio mais bonito e acolhedor para um encontro de Natal. O Sophia é um restaurante que se dedica à tradição e reinvenção da cozinha Italiana, com pratos criativos e inspiradores. Destina-se a amantes de receitas frescas, naturais e saudáveis, com muitos vegetais, mas também com o melhor peixe e a melhor carne.

Praça Dom Luís I, 34 - Loja 9

POPOLO

Há amigos que gostam de pizzas e outros que preferem hambúrgueres. O Popolo combina os dois conceitos à mesa e vai certamente agradar a todos neste Natal, com a boa energia habitual que caracteriza este espaço.

Avenida 24 de Julho, 50, 50F

Irish & Co.

Para os grupos de amigos que não perdem uma boa partida desportiva, mesmo na época natalícia, o Irish&Co. é o palco perfeito. Há snacks, refeições ligeiras e, claro, as melhores cervejas artesanais. Tudo para brindar a este Natal.

Rua da Pimenta, 57 a 61, Parque das Nações 1900-280

Opções não vão faltar para tornar este Natal ainda mais especial, na presença de amigos e família, entre boas gargalhadas e deliciosos pratos.