Bifinhos de alcatra, Feijoada à transmontana e Carne de porco à alentejana são alguns dos pratos servidos nos Casinos Solverde, com as propostas à mesa a mudarem diariamente.

No Joker Bar do Casino Espinho, o “Menu Lusitano” inclui um prato principal, uma bebida - cerveja ou refrigerante de pressão, água ou copo de vinho -, pão, sobremesa e café. No Casino Vilamoura e no Hotel Algarve Casino, o “Menu Executivo” inclui ainda sopa ou entrada.

Os almoços executivos no Casino Espinho decorrem entre as 12h00 e as 14h30 e orçam os 12,00 euros. Já no Casino Vilamoura e no Hotel Algarve Casino, os almoços decorrem entre as 12h00 e as 14h00, com o menu a custar 12 euros.

Os Casinos do Grupo Solverde possuem o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal.