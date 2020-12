Numa altura em que assistimos ao fecho de um grande número de espaços de restauração e hotelaria, o VISTA Restaurante reinventa-se e dá uma nova forma a uma época tão especial como o Natal.

Cumprindo todas as normas de segurança e proteção, o menu está preparado para quatro pessoas e para os amantes de bons sabores do mar e da mais tenra carne. Neste pack, vamos poder encontrar um creme de lavagante com gamba da costa e citrinos, Bacalhau Pithivier e ainda Peru recheado com castanhas efois gras .

Para terminar, o Chef Carlos Fernandes fez jus à ocasião e preparou um conjunto de doces tradicionais portugueses de Natal, rabanadas e arroz doce.

João Oliveira, Chef responsável pela cozinha do VISTA, explica que “esta foi uma maneira, pensada por toda a equipa, de compensar todos aqueles que ou não conseguiram reserva no nosso restaurante para esta época tão especial ou não se podem deslocar às nossas instalações pelas mais variadíssimas razões. É a primeira vez que nos estreamos em comida de entrega em casa, quem sabe, será algo a pensar par ao futuro”.

O valor do menu é de 180€ e as encomendas podem ser realizadas até dia 22 de dezembro. As entregas vão decorrer na zona de Portimão e Monchique, no dia da véspera de Natal, até às 16h.

No Bela Vista Hotel & Spa também esta noite está a ser preparada e carregada de surpresas. O menu será lavagante azul, acompanhado de legumes biológicos e molho de citrinos do Algarve, seguindo-se um creme de aipo assado e grelhado, com rabanada de trufa preta de inverno.

Não poderá faltar o tradicional bacalhau na mesa, seguido de vazia de novilho alentejana matutada com alcachofras, cebolinhas de inverno e jus Mediterrâneo. Para terminar em grande, o Chef Carlos Fernandes irá preparar um conjunto de sobremesas Natalícias, especialmente pensadas para a ocasião.

As encomendas podem ser realizadas através de telefone 282 460 280 ou info@hotel-belavista.com