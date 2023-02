Em Lisboa, provamos o Tártaro de canguru do chef Justin Jennings, vencedor de concurso internacional

O reality show, apresentado por Fred Sirieix e Emma Willis, é uma espécie de Mundial da Gastronomia. Dezasseis concorrentes entraram em “campo” para representar os seus países num jogo onde o melhor sabor é o vencedor. Justin, que vestia o avental com a bandeira australiana, viajou para a Itália, Holanda e México, e derrotou participantes de países como África do Sul, Bélgica e Jamaica.

No primeiro episódio do “The World Cook”, programa que acaba de chegar à Amazon Prime UK, Justin Jennings arranca elogios dos jurados com o seu Tártaro de canguru e ovo perfeito. Uma versão deste prato pode ser provada no Downunder by Justin Jennings, restaurante em Lisboa do chef australiano. A carne exótica fez com que Justin avançasse na competição e, por fim, ganhou o seu prémio: uma placa com o seu nome e um prato assinado no hotel cinco estrelas Tui Blue El Dorado Seaside Suites, no México.

Mas não é preciso ir tão longe para provar as criações do chef. Em São Bento, o Tártaro de canguru chega à mesa com caviar de lumpo, ovo confitado e croutons. Esta cozinha de autor, com influência australiana e asiática, começou a ser moldada ainda na juventude do chef, que nasceu em Port Macquarie, uma pequena cidade pesqueira na costa leste da Austrália.

Maria Mattos / The Group ArtCom

“A minha jornada como cozinheiro começa como uma história que é familiar a muitos chefs. A ver a minha mãe, que também é cozinheira, a preparar um banquete na cozinha e a ficar interessado em como é que tudo funcionava”, conta o chef.

A cozinha profissional, no entanto, surgiu na sua vida por acaso. O seu sonho era ser carpinteiro, mas, na altura, a construção de móveis rendia pouco e o chef acabou por aceitar um segundo emprego como ajudante de cozinha num restaurante. Logo no início da carreira, aos 21 anos, participou na sua primeira competição culinária, o Jovem Chef do ano do Norte de New South Wales, e acabou em segundo lugar. No ano seguinte, levou o troféu vencedor para casa. Após concluir a sua formação e qualificação como cozinheiro, mudou-se para Brisbane. E foi lá que o seu destino se cruzou com Portugal. Na cozinha do Hotel Rydges, conheceu Sofia, uma jovem portuguesa que estava a fazer um estágio em hotelaria. Mesmo tendo feito a futura mulher descascar ervilhas por horas a fio, foi amor à primeira vista.

Maria Mattos / The Group ArtCom

Há sete anos, já com dois filhos, juntaram as malas e mudaram-se para Lisboa, onde desde 2017 comandam o Downunder by Justin Jennings. O restaurante tem como objetivo oferecer uma experiência com ingredientes locais e também australianos. Entre os destaques estão carnes como a de crocodilo, que sabe a um peixe mais firme; e canguru, com um sabor mais intenso, similar à carne de veado.

Ambas as carnes podem ser provadas no menu de degustação de oito pratos, que inclui ainda a Panna Cotta de ervilhas servida com camarão, sorbet de manga e nam jin; Ceviche com espuma de gengibre; Corvina, acompanhada de puré de ervilha e cogumelos trufados; suculenta Pork Belly, cozida por 36 horas, com caramelo de lima e aioli; e o Peito de pato com puré de cenoura fumado, couve asiática e compota de figo. Para encerrar a experiência, a Mousse de chocolate do chef, que foi apresentada no último episódio do programa.

Downunder By Justin Jennings Rua dos Industriais, n.º 21, São Bento, Lisboa Contacto: tel. 214 012 967

O menu também pode ser servido em seis etapas, sem carnes exóticas. Se desejar, pode ainda escolher pratos individuais como o Canguru grelhado; a Galinha Tom Yum; o Risotto de Erva Príncipe e Camarão; ou a Vazia australiana grelhada de “Jacks Creek” – premiado como o melhor produtor de Carne Bovina do Mundo.