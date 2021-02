O Dia dos Namorados assinala-se no domingo, mas o Grupo Mercantina já está em festa. Durante três dias (12, 13 e 14 de fevereiro) celebra-se o amor com um menu especial, concebido de propósito para a ocasião pelo Chef Natanael Silva.

Preparado com todo o carinho para que a celebração deste dia seja especial, o menu é composto por uma entrada, um prato de carne ou peixe à escolha e uma sobremesa.

Disponível sexta (ao jantar) e sábado e domingo (ao almoço e jantar), esta refeição especial começa com Huru Maki de massa de arroz com legumes e molho de laranja e termina com um delicioso crumble de maçã com couli de frutos vermelhos.

Menu Dia dos Namorados créditos: Mercantina Alvalade e Bistro 37

Para prato principal, pode escolher entre o risotto de camarão à guilho, courgette salteada e tomate cherry confitado ou o ravioli de rabo de boi com molho de vinho do porto e lascas de parmesão.

Em alternativa, e a pedido de vários apreciadores, o brunch também vai estar disponível durante os três dias, das 10h30 às 15h.

Prepare-se para celebrar o Dia dos Namorados com iguarias tão apetitosas como iogurte grego com granola e fruta; tosta de salmão fumado, philadelphia e cebolinho ou tosta de abacate, bacon e tomate confitado; ovos rotos trufados com presunto em duas texturas; e croqueta basca de presunto com creme de milho fumado.

Brunch Dia dos Namorados créditos: Mercantina Alvalade e Bistro 37

Para completar o pedido pode escolher uma panqueca simples (com mel, nutella ou maple syrup) ou veggie (base de aveia e banana, com caramelo de banana e morango e lascas de chocolate negro). O brunch fica completo com sumo de laranja natural, chá de maçã e canela e um sumo detox.