O que têm em comum uma agricultora que vende no Mercado de Vila Real de Santo António, um coordenador comercial de Castro Marim, duas amigas que juntas fazem doces da região, e o chef David Domingues?

Para além da paixão pela cozinha, são elogiados pelas gentes da terra como cozinheiros de mão cheia. E são eles, que no dia 9 de dezembro vão partilhar a cozinha do restaurante À Terra, e dar vida ao jantar “Como em Casa” no Octant Praia Verde.

No Octant Praia Verde, a D. Isabel, que gosta de fazer tudo um pouco, vai cozinhar algumas das suas especialidades: carapau alimado, biqueirão albardado, perdizes de escabeche e entrecosto. Paulo, que se sente afortunado por fazer petiscos com os produtos do mar que chegam diariamente ao porto, será o responsável pela Cataplana de Barriga de Atum, onde não pode faltar o pimento, a hortelã da ribeira e o marisco – que lhe dá essência.

David Domingues, chef residente do Octant Praia Verde irá acompanhar os cozinheiros da região, com a assinatura da sua cozinha: caseira e rústica.

A D. Natália e a D. Lena, vão cozinhar a tarte de alfarroba, figo, amêndoa e laranja – um emblema da doçaria algarvia, que reúne numa sobremesa os sabores de alguns dos produtos mais icónicos desta região. No final da refeição, todos os cozinheiros, incluindo o chef David Domingues, estarão disponíveis para falar com os convidados e desvendar alguns dos segredos da refeição.

Depois do Octant Praia Verde, o “Como em Casa” será realizado no Octant Lousã nos dias 26 e 27 de janeiro de 2024, no Octant Douro nos dias 23 e 25 de fevereiro, no Octant Vila Monte nos dias 22 e 23 de março, no Octant Furnas nos dias 19 e 20 de abril, e no Octant Ponta Delgada nos dias 24 e 25 de maio, sempre com cozinheiros de cada uma das regiões em que o hotel se localiza.

A refeição orça os 55 euros com as bebidas incluídas.

As reservas podem fazer-se no site da iniciativa Como em Casa, ou através do telefone 281 530 600, ou do e-mail reservations-praiaverde@octanthotels.com