O restaurante Rocco, localizado no número 14 da Rua Ivens, acaba de incluir novos sabores típicos da época da trufa e da caça naquela que é a sua oferta gastronómica e que prometem rivalizar com os pratos clássicos da cozinha italiana.

O espaço criou um menu a pensar nos apreciadores de carnes de caça e de trufa branca de Alba que, todos os anos, podem desfrutar destas iguarias por tempo limitado.

A responsabilidade de criar este menu exclusivo e sazonal coube ao chef Ricardo Bolas que concebeu seis pratos. Para homenagear a trufa branca de Alba, preparou três opções com recurso a este ingrediente de luxo: Ovos de codorniz, uma entrada servida com espargos verdes, cogumelos selvagens e trufa branca (34€), Agnolotti al funghi, com molho branco, cebolinho e trufa branca (40€) e Tagliatelle al funghi e tartufo, em roda de pecorino e lascas de trufa branca (60€).

“São elementos da terra e da época, neste caso outono/inverno com a questão dos cogumelos, espargos e a trufa, que é o ingrediente-chave”, explica o chef sobre as diferentes opções, adiantando que as massas servidas são feitas de raiz no espaço.

Ovos de codorniz, com espargos verdes, cogumelos selvagens e trufa branca, e Agnolotti al funghi, com molho branco, cebolinho e trufa branca Nuno Correia

Na secção de caça é possível começar com um “Ninho” de faisão, com crocante de alho francês, cebola caramelizada, maçã Granny Smith e pinhões (32€) e escolher entre duas opções principais, que variam entre o Risotto de perdiz perfumado com grappa envelhecida (35€) e Lombo de javali alla griglia, com chalotas, cogumelos selvagens e castanhas (38€). “Finalizamos com a nossa redução de balsâmico envelhecido para dar uns tons de acidez e contrastar com a chalota.”

É de destacar que destas opções apenas duas delas – o faisão e javali – são novidades. A perdiz, devido ao sucesso que obteve entre os clientes em 2022, acabou por transitar para o menu deste ano. “É caça mesmo. Hoje em dia há um bocadinho de tudo mas tentamos que seja o mais autêntico possível”, refere sobre a proveniência desta espécie animal que nos chega ao prato a partir de Portugal, mas também de Espanha.

“Ninho” de faisão, com crocante de alho francês, cebola caramelizada, maçã Granny Smith e pinhões, e Risotto de perdiz perfumado com grappa envelhecida Nuno Correia

Estas novidades podem agora ser saboreadas na recém-inaugurada terrazza exterior com cobertura envidraçada que vem adicionar 56 lugares ao restaurante italiano. O decorador de interiores Lázaro Rosa Violán inspirou-se nos pátios italianos para criar este novo espaço que tem o verde como cor principal e onde as paredes de azulejos convivem com as floreiras de buganvílias e os vasos cerâmicos vidrados italianos com limoeiros.

créditos: © Francisco Nogueira

Informações Morada: Rua Ivens 14 1200-227 Lisboa Horário: de segunda a domingo entre as 08h00 e a 01h00 Telefone: 210 543 168

A Terrazza está aberta todos os dias entre as 08h00 e a 01h00 e as reservas podem ser feitas online ou através de contacto telefónico.

O menu sazonal de caça e trufa do Rocco vai estar disponível até fevereiro de 2024.

O SAPO Lifestyle visitou o Rocco a convite do restaurante.