Este é o segundo evento do projeto “12 Chefs 12 Meses” que conta com um reconhecido nome internacional, que se junta ao chef anfitrião para visitarem a ilha da Madeira, produtores locais e lugares emblemáticos, de forma a celebrarem e valorizarem a riqueza gastronómica e turística da região neste evento conjunto.

Desta forma, os chefs Júlio Pereira e Felice Lo Basso irão visitar o Mercado dos Lavradores, no Funchal, e a Quinta do Barbusano, produtor de vinhos tranquilos madeirenses, que oferece várias experiências vinícolas e de enoturismo, como visitas guiadas às vinhas e provas dos vinhos branco, rosé e tinto que produzem. Localizada na costa norte da ilha da Madeira, este produtor tem vinhas com alguma altitude, com várias castas, e com uma vista única sobre o vale de São Vicente.

Chef Júlio Pereira. créditos: Divulgação

No restaurante Kampo, o chef convidado irá desenvolver uma experiência gastronómica em conjunto com o chef anfitrião, de forma a apresentarem o melhor da Madeira ao longo de um menu de degustação de seis momentos, que decorre ao almoço de dia 30 de setembro, sábado, pelas 13h00, e que tem um custo de 65 euros por pessoa (incluindo bebidas). As reservas podem fazer-se pelo telefone 924 438 080 ou e-mail info@kampo.pt

Natural de Molfetta, em Puglia, região litoral do sul de Itália, Felice Lo Basso tem a intuição, imaginação, inovação e criatividade como pilares da sua cozinha. Nos seus dois restaurantes, em Milão e Trani – ambos rapidamente distinguidos pelo guia Michelin –, o chef oferece criações gastronómicas que primam pela sofisticação, mas com fortes ligações à tradição e matérias-primas italianas. No restaurante Felix Lo Basso Home & Restaurant, em Milão, aberto em 2016 e que após renovação do espaço e conceito, em 2020, voltou a receber a estrela ichelin oferece um menu que muda regularmente dependendo da disponibilidade e sazonalidade dos ingredientes disponíveis no mercado que, tal como no Kampo podem ser degustados ao longo de um balcão onde os clientes usufruem do contacto direto com o chef e preparação dos ingredientes. Apesar de muitas viagens, Felice Lo Basso manteve a sua terra natal, Puglia, fortemente presente nas suas propostas gastronómicas, com um ocasional toque asiático.

Restaurante Kampo R. do Sabão, n.º 6, Funchal Contactos: tel. 924 438 080; e-mail info@kampo.pt

Júlio Pereira nasceu em 1978, na Carvoeira, pequena aldeia do litoral oeste de Portugal, entre a Serra de Sintra, as ondas da Ericeira e o histórico convento de Mafra. Foi nos talhos do pai, nas hortas do avô e na cozinha da mãe que se apaixonou pela gastronomia, tendo desde muito cedo presente na sua vida a essência do produto e a sua temporada. Em 1993, integrou a Escola de Hotelaria do Estoril, e de jaleca na mão, passou por vários destinos internacionais: em Torino trabalhou no Hotel Principe di Piemonte, em Barcelona com o chef Sergi Arola no Arola, em Angola participou na abertura do primeiro hotel de cinco estrelas do país, e passou também pelo hotel Bombom Resort na ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe.

Em 2013, com o nascimento da sua filha Maria, trocou o continente pela Madeira, conquistado pelo ambiente e a qualidade de vida da ilha. Em dezembro de 2018, no coração da cidade do Funchal, nasce o Kampo by chef Júlio Pereira, onde trabalha produto diferenciador, como carne e produtos do campo que o acompanharam desde a infância.