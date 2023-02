Brunch. Celebrar um Carnaval tardio com sabores brasileiros

No domingo, 26 de fevereiro, o Akla Restaurant, o espaço do InterContinental Lisbon, continua a celebrar o Carnaval com um menu de brunch especial inspirado nas típicas iguarias brasileiras, entre as 11h30 e as 15h. Na mesa não faltam também opções vegan e vegetarianas numa viagem gastronómica ao Brasil a partir de Lisboa.

O menu inicia com waffles com gelado de açaí, paçoca e natas vegetais e panquecas cobertas com Nutella, banana, morango e xarope de ácer. Seguem-se umas bowls recheadas com açaí, fruta e granola e outras combinações, como iogurte com geleia de goiaba e bolacha caramelizada.

créditos: Divulgação

Nos pratos especiais pode esperar por coxinhas de frango, pão de queijo e bolo lêvedo com creme de feijoada, abacate, molho de iogurte e hortelã. Nos ovos imperam os benedict e a tosta aberta em pão do dia com benedictine de hollandaise, moqueca de camarão, espinafres e cebolinho.

No campo das sobremesas tem uma versão diferente do Romeu e Julieta, desta vez com uma torrada de pão massa brioche acompanhada com doce de goiaba e requeijão de ovelha. O menu inclui ainda quindim e os tradicionais brigadeiros, de chocolate ou doce de leite. A refeição acompanha com sumos naturais e os habituais chá, café, latte e cappuccino.

O brunch tem um custo de 36€ por pessoa e incluiu estacionamento. As reservas podem ser efetuadas através do 213818700 ou lisha.reservations@ihg.com.

Almoço. Uma refeição de chefs em forno de lenha

O chef Miguel Laffan volta a convidar outros para cozinhar na Casa do Forno do Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, para aquela que é já a quinta edição do evento que acontece, este domingo, 26 de fevereiro. Desta vez é Alexandre Silva e André Ribeiro que se juntam ao chef residente, onde cada um vai mostrar a sua forma de cozinhar com o fogo.

créditos: Divulgação

De acordo com Miguel Laffan, esta é uma experiência com ingredientes portugueses, sejam de mar ou terra, passando pelo pasto alentejano. Empadinha de pato assado lentamente no forno comunitário, Ostra no forno com manteiga fumada e óleo de salsa, sopa de peixe da costa de Setúbal cozido a lenha. Tártaro de vaca com tutano e servido no osso, feijoada de sames de bacalhau, cabrito estonado de Oleiros, arroz de miúdos e couves da aldeia com broa de milho e pera Rocha assada em caldo de especiarias, nougat de pinhão e gelado de líchias são os pratos do menu que custa 70€ por pessoa.

O SAPO Lifestyle falou com os chefs e pode saber mais detalhes aqui.

Banquete. O Sunday Feast promete satisfazer os mais exigentes

No Penha Longa Resort, em Sintra, domingo é o dia de Sunday Feast, um banquete à hora de almoço, entre as 13h e as 16h, pensado em famílias ou amigos que gostem de passar este dia da semana de uma forma diferente, à mesa.

créditos: Gmiller

Disponível no Penha Longa Mercatto, este banquete conta com várias estações (saladas, Nasser, marisco, do Chef, buffet de quentes, kids corner e sobremesas) onde se destacam as ostras e maçã verde, uma seleção de Caviar, a salada fattoush ou o tabbouleh, mas também, bacalhau com broa de milho em cama de espinafres ou folhado de novilho com cebolinha pérola e balsâmico, para os mais tradicionais. A estrela da refeição é a estação do Chef, onde um cozinheiro confeciona, no momento, risotto de beterraba com espuma de queijo chévre e um T-Bone Steak.

Nas sobremesas pode degustar um golden eye caramel ou um cheesecake de caramelo. Para aqueles que preferem sabores frutados, há pedras de yuzu, tarte de citrinos ou purple de coco e canga, entre outras opções.

O valor desta refeição é de 64€ por pessoa (sem bebidas) e as crianças até aos 12 só pagam metade.

Prova de vinhos. A Essência do Vinho está de regresso ao Porto

Esta que é a 19ª edição do evento Essência do Vinho – Porto que já começou a 23 de fevereiro e prolonga-se até domingo, 26, no Palácio da Bolsa, num evento que conta com 400 produtores e mais de 4.000 referências, além de um programa de provas comentadas e harmonizações vinho/gastronomia.

O evento está aberto entre as 15h e as 21h, excepto no domingo que termina às 19h. A entrada tem um custo de 30€ (sábado) e 25€ (domingo).

Menu de degustação. “Bubbles & CO” é uma novidade do Brilhante

O Brilhante, no Cais do Sodré, Lisboa, passa a ter todos os sábados, domingos e feriados entre as 15h00 e as 18h30, um menu de degustação intitulado “Bubbles & CO” onde se serve Champagne e ostras do Sado - numa degustação que inclui duas variedades de algas, cabelo de velha e alface-do-mar, e para realçar o sabor limão ou um Molho Mignonette - ou Champagne e Salmão Gravlax da Escócia com cura caseira com blini e créme fraiche.

créditos: Divulgação

Este é um convite do chef Luís Gaspar para os apreciadores destas especialidades, que podem ser acompanhadas por Champagne Gaston Révolte 1er Cru Tradition.

A primeira opção de Champagne e ostras tem o custo de 22€, enquanto a opção Champagne e Salmão Gravlax, incluiu dois copos da bebida por 42€.

Lanche. Afternoon Tea & Spa uma sugestão que promove o autocuidado

O programa Afternoon Tea & Spa está disponível no The Oitavos, em Cascais, e além da refeição tem também momentos de relaxamento. O programa começa com uma massagem de relaxamento de corpo inteiro, com a duração de 50 minutos. O programa garante acesso ao circuito de balneoterapia, que inclui piscina de jatos interior com água do mar, sauna e banho turco.

créditos: Ricardo Junqueira

Depois é servido o Afternoon Tea da autoria do chef pasteleiro Joaquim de Sousa, composto por chá, scones com compota e manteiga, pastéis de nata, mini tartelettes, choux à la crème, macarons e mini sandwiches.

Disponível de terça-feira a sábado, entre as 15h e as 19h, este programa tem um custo de 95€ (individual) ou 170€ (duplo).

Durante a semana, de terça a sexta-feira, há a versão Breakfast & Spa com o pequeno-almoço buffet entre as 7h30 e as 10h30, e a massagem prevista para as 11h ou 12h. A área de balneoterapia está acessível a partir das 11h. O preço é 110€ (individual).

Jantar vínico. A experiência do vinho da Talha e dos sabores do Alentejo no centro do Porto

O bistrot Mind The Glass, no Porto, promove provas de Talha de vinho branco a copo até 4 de março, que culminará com um jantar vínico (30€), no dia 2 às 20h, com harmonização de vinhos de colheitas atuais e antigas do produtor XXVI Talhas, de Vila Alva, onde os sabores alentejanos serão o grande destaque.

créditos: Mind The Glass

Além do jantar vínico, os mesmos pratos alentejanos vão estar disponíveis para consumo sendo eles sopa de Cação (6€), bochecha de porco alentejano (15€) e sericaia com ameixa de Elvas (5€).

Para reservar lugar no jantar vínico deve fazê-lo através de reservas@mindtheglass.pt ou do Tel. 913 093 932.