Aussie Steakhouse, o restaurante que serve cozinha inspirada na culinária australiana

O Aussie Steakhouse chega sob o comando do empresário Eduardo Fernandes, brasileiro com experiência em diferentes áreas da restauração, que traz para o novo empreendimento a memória afetiva de além-mar. “Migrei para Portugal há oito anos com a minha família e senti falta de coisas que nos confortam e este tipo de comida é uma delas, porque não existe por aqui”, explica.

Para assinar o menu, Eduardo convidou a chef Tainara Costa, responsável por toda a parte de criação e estruturação dos pratos. "Ela é a mente criativa por trás da nossa comida", conta o empresário. Entre as dicas para começar estão o Pulled Pork (8,90 euros/quatro unidades), um delicioso bolinho panado com recheio de costela desfiada e cream cheese. Para partilhar, o ideal é a Premium Sausage (12,9 euros), com 500 g de salsicha premium que chega à mesa em espiral, recheada de queijo Gouda e coberta com uma generosa camada de queijo coalho derretido. Um sucesso absoluto entre o público nas famosas casas de carne pelo mundo, as Onions Rings (4,9 euros) não poderiam ficar de fora. Por aqui, os anéis de cebola crocantes são servidos com o tradicional molho aussie, em que a receita é um segredo familiar guardado a sete chaves; assim como a Crispy Chicken (9,9 euros), em que as generosas tiras de frango são cuidadosamente panadas em nachos.

Aussie Steakhouse

Nos principais da ementa, destacam-se pratos com cortes selecionados e muito sabor. Entre eles está o Grilled Steak (21,9 euros), um corte de picanha premium com cerca de 500 g, acompanhado de batatas fritas. Os Outback Ribs (19,9 euros) apresenta um piano de porco de 900 g com o molho autêntico BBQ Bull 's Eye, feito com temperos australianos. Há também opções como o clássico T-Bone (19,9 euros), que combina filé mignon e contrafilé, unidos no osso em forma de T; a Canberra Pasta (10,9 euros), uma massa da casa com linguini, gambas e molho aussie; e a Caesar Chicken Salad (10,9 euros).

No Aussie Steakhouse, os hambúrgueres recebem os nomes de cidades australianas, entre os quais destaca-se o Sidney Burger (11,9 euros), com um suculento blend de 200 g de picanha, queijo empanado crocante e bacon; e o Gold Coast Burger (9,9 euros), que combina 100 g de costela de porco desfiada estilo Outback Ribs, queijo gouda, cheddar e bacon. Para as crianças, o Menu Kids oferece duas opções: o Aussie Burger Kids (6,9 euros), com um hambúrguer com 100 g de blend de novilho acompanhado por batatas fritas e a Pasta Kids (6,9 euros), na qual a massa é servida com bolonhesa artesanal.

Aussie Steakhouse

Há também sugestões de sobremesa. O Ozzi Thunder (6,9 euros) investe na combinação de brownie artesanal, gelado cremoso, calda de chocolate e chantilly. O Aussie Coconut (6,9 euros) inova ao colocar um coco cremoso com um gelado de creme. Já o Ocker Canela (3,90 euros) remete à sobremesa nordestina Cartola, com banana, caramelo, queijo coalho derretido, açúcar, canela e cacau.

Aussie Steakhouse Rua Marechal Costa Gomes 4c, 2780-239, Oeiras, Portugal Contacto: tel. 210 737 946

De segunda a sexta-feira, das 12h00 às 14h30 (exceto feriados), a casa oferece uma seleção de sabores do dia como a Picanha (12,9 euros, o Filete de Frango (10,9 euros), o Filete de Pescada (10,9 euros) e o Piano de Porco (10,9 euros), todos servidos com arroz branco soltinho, batatas fritas crocantes e salada fresca.