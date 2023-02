Servido em modo buffet e complementado pela seleção semanal de pratos quentes feita pelo chef Jorge Sousa, o Brunch do SoMos está de regresso ao restaurante do Crowne Plaza Porto.

Para os fãs do pequeno-almoço, destacam-se os ovos – mexidos ou estrelados -, bacon e cogumelos salteados, tábuas de queijos e enchidos, pães e croissants, compotas, iogurtes, fruta e, claro, o ex-líbris de qualquer brunch: as panquecas. Numa viagem pelos sabores da cozinha mediterrânea e a encher a mesa do SoMos de ainda mais cor (e sabor), estão também focaccias, quiches, trouxas de alheira, camarões e saladas – de quinoa, beterraba e frutos vermelhos, Caprese, cogumelos e chalota, ou polvo. Somam-se ainda, e também disponíveis em modo buffet, as combinações do Sanduíche Bar: Rosbife com rúcula e molho César, Salmão fumado com alcaparras e crème fraîche, Presunto com tapenade, e Tramezzini de guacamole e vegetais.

Todas as semanas, o convite para desfrutar de uma refeição de conforto complementa-se com uma seleção de novas sopas, pratos principais e pizzas artesanais – de acordo com os produtos mais frescos da cozinha -, preparada pelo Chef Executivo do restaurante, Jorge Sousa.

Para além das criações do chef, o Brunch de domingo do SoMos dispõe de um menu de quentes servidos à mesa, que também está disponível em versão vegetariana. Assim, os clientes podem escolher entre ovos Benedict ou omeletes variadas. O menu inclui ainda um mini hambúrguer com queijo, Brie gratinado e compota de cebola, ou pão rústico com vitela estufada lentamente e couve-roxa. Para os vegetarianos, a escolha prende-se entre um caril de grão e vegetais ou um hambúrguer vegetariano.

soMos Restaurant & Lounge Avenida da Boavista, nº 1466, Porto Contactos: tel. 226 072 552; e-mail somos.restaurant@ihg.com

O Brunch de domingo do SoMos Restaurant & Lounge tem o custo de 32,50 euros por pessoa com sumos, leites, águas, e Café Americano incluídos. Para crianças entre os 3 e os 10 anos, existe uma redução para 17,50 euros sendo que, até aos dois anos, o brunch é gratuito.