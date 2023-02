Partindo do insight de que para alcançar a paz é fundamental que os presidentes dos dois países se sentem à mesa, e que para aproximar pessoas nada melhor do que uma mesa de refeição, o restaurante Belcanto, em Lisboa, do chef José Avillez, foi o primeiro a juntar-se à iniciativa "Peace Talk, Table for 2". Desta forma, o restaurante mantém uma mesa reservada para que Putin e Zelensky possam conversar e chegar a um entendimento.

"O projeto irá prosseguir com diferentes restaurantes a darem continuidade a esta corrente até que a paz seja alcançada", lemos na informação disponibilizada pela Bar Ogilvy, agência de publicidade responsável pelo desenvolvimento da campanha.

Enquanto os dois presidentes não se sentam à mesa, há muita gente a precisar de ajuda e, por isso, a Amnistia Internacional lançou ainda uma página online onde é possível fazer doações, conhecer o trabalho desenvolvido durante este ano e as necessidades mais urgentes.