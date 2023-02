Henrique Sá Pessoa de Alma renovada no novo menu Costa a Costa

Já um clássico do Alma, o menu Costa a Costa veste-se de acordo com a estação, para mais um mergulho no mar. A missão é a de colocar no centro da ação – leia-se, no centro do prato – o peixe e marisco nacionais da época. Neste novo Costa a Costa, destaque para a Sopa do mar com mexilhão, feijão vermelho e enguia; Carabineiro e abóbora; Linguado com alho-francês e caviar e Salmonete assado à portuguesa. Quanto à sobremesa Mar e citrinos, mais uma metáfora do oceano, veio para ficar. Ao mesmo tempo, há novas entradas e amuse bouches, transversais ao menu A la carte, que também ganhou uma nova estrela: Borrego e migas de couve-roxa. Já o menu Alma, estreia uma sobremesa que cruzou o Atlântico: Banana da Madeira e nozes.

Já passaram por este menu, criado em 2016, dezenas de variedades de espécies marinhas, como a sardinha, o berbigão, a cavala ou a azevia. “É um menu clássico do Alma, que chama a atenção para as muitas espécies que há no nosso mar e toda a equipa gosta de criar este menu”, diz o chef Henrique Sá Pessoa.

Alma Rua Anchieta, nº15, Chiado, em Lisboa Contactos: Tel. 213 470 650; e-mail alma@almalisboa.pt

Alma. Âme. Arima. Anima. Tamashi. São os novos cocktails do Alma – em português, francês, basco, italiano e japonês. A equipa liderada pelo chef Henrique Sá Pessoa apresenta cinco propostas originais que resultam de meses de testes e pesquisa, feitas exclusivamente com ingredientes nacionais. Vodka 100% Baga, Gin do Alentejo, Licor de Ginja e de Amêndoa Amarga ganham protagonismo numa carta com o ADN do Alma.

Ambos os menus têm um custo de 180 euros por pessoa e não incluem bebidas.