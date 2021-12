No Al Sud Palmares a carta apresenta menus de degustação compostos por oito, dez ou doze momentos, com pratos inspirados nos produtos da região algarvia, dos mariscos e peixes, à carne, fruta e legumes. Entre os ingredientes mais distintivos estão o Atum Rabilho, acompanhado com ostra da ria de Alvor, caviar oscietra e maçã granny, Carabineiro do Algarve com toucinho gordo e codium, os Noodles de Porco ibérico com caldo do cozido, Milhos de Monchique ou a Framboesa do Algarve, manjericão e iogurte.

Uma das estrelas da noite de 14 de dezembro. O chef Louis Anjos conquista a primeira estrela Michelin para o restaurante Al Sud, em Lagos, seis meses após a abertura da casa. créditos: Al Sud Palmares

“É um grande orgulho receber esta distinção, decorridos apenas seis meses desde a abertura do restaurante. A nossa equipa acreditou desde o primeiro momento que poderíamos marcar a diferença, trabalhando com grande afinco, sentido de responsabilidade para proporcionar uma experiência gastronómica memorável aos nossos clientes. Esta distinção é uma recompensa para toda a equipa, desde a cozinha, pastelaria, restaurante ou bar”, afirmou o chef Louis Anjos após o anúncio da primeira estrela Michelin para a cidade de Lagos.

créditos: Al Sud Palmares

Situado no Clubhouse do resort Palmares Ocean Living & Golf, o Al Sud Palmares tem capacidade para 24 pessoas e voltará a estar aberto em fevereiro de 2022. Excecionalmente, abrirá portas na última noite de 2021.