A Francesinha Transmontana do restaurante Cotorinho está com 40% de desconto

Uma família transmontana, da aldeia de Cotorinho, tem um segredo guardado há cerca de duas décadas. Deste segredo fazem parte molho, enchidos, carne e uma boa pitada de tradição, que fazem da Francesinha à Vila Real uma receita distinta da versão portuense.

De Trás-os-Montes, o chefe de cozinha André Teixeira trouxe a receita da família e o nome da aldeia para o restaurante Cotorinho, na zona antiga da vila de Belas, às portas de Lisboa. Apesar de longe da terra, ali respira-se a tradição transmontana, num cenário rústico e familiar, que se constrói com diferentes materiais, como a pedra e a madeira.

Os segredos da Francesinha à Vila Real, “assim como as suas diferenças em relação à receita do Porto, estão, sobretudo, no molho, que é mais doce, nos enchidos utilizados e na quantidade de carne”, salienta a equipa do Cotorinho.

Bife à Cotorinho. créditos: Restaurante Cotorinho

“Não utilizamos salsicha fresca para não interferir no sabor do molho e a carne tem uma dimensão mais generosa do que o habitual. Somos transmontanos e a boa carne não poderia faltar”, explica André Teixeira, que é, além de chefe de cozinha, também proprietário do Cotorinho.

Esta é uma experiência que pode ser vivida também por quem não consome carne. “Elaborámos uma proteína vegetariana, que acompanha com queijo e tomate fresco, de maneira a que este público possa também desfrutar do nosso molho, do nosso espaço e, acima de tudo, da companhia de quem mais ama”, refere o cozinheiro.

Para dar a conhecer a sua receita e celebrar o regresso em pleno, depois do confinamento, “o Cotorinho está a oferecer, todas as terças e quartas do mês de maio, ao almoço, um desconto de 40% na Francesinha à Vila Real”, sublinha a equipa do restaurante.

Porque as carnes fazem parte da boa tradição transmontana, o Cotorinho tem ainda uma seleção de bifes da vazia e hambúrgueres artesanais, produzidos no próprio restaurante, a partir de diferentes partes da vaca.

Nos bifes, destaque para o Bife à Cotorinho, com o seu molho exclusivo, o Bife à mostarda, com molho de mostarda, o Bife chimichurri, com uma marinada de azeite, alho e ervas, ou o Bife de cogumelos marron, com molho de cogumelos marron frescos.

Hambúrguer. créditos: Restaurante Cotorinho

Já nos hambúrgueres, destaque para o Marão, com queijo cheddar e molho barbecue, o Campeão, duplo com uns desafiantes 400 gramas de carne, o Vila, em bolo do caco com manteiga de alho, ou o Real, no pão com queijo cheddar, bacon, molho cocktail e cebola frita.

Nas sobremesas, destaque para outras receitas familiares como o Bolo de Mel, uma massa à base de mel com chocolate branco e creme de cheese cream, decorada com frutos vermelhos, ou o Spartak, um bolo de camadas de chocolate, unidas por natas cremosas e um ganache de chocolate. Há ainda cheesecakes de frutos vermelhos, maracujá e de caramelo com cookies.

Restaurante Cotorinho Rua Falcão Rodrigues, nº 18, Belas Contactos: tel. 915 592 412

Para acompanhar ou finalizar a refeição, o Cotorinho propõe vinhos da Adega de Vila Real, o moscatel de Alijó e uma aguardente caseira, que é oferta da casa.