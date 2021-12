Inspirado na rica e vasta tradição gastronómica nacional, o menu da Tasca da Memória foi criado a pensar em momentos de partilha à volta da mesa, prestando homenagem às longas refeições em família ou aos pratos confecionados pelas nossas avós, embora com um toque de contemporaneidade. Para acompanhar cada refeição, foi criada uma carta com os vinhos das várias regiões do país.

“Com o novo restaurante Tasca da Memória pretendemos restaurar a tasca portuguesa e devolver-lhe o destaque que merece, proporcionando uma experiência gastronómica diferenciadora. A carta foi pensada ao pormenor, com diferentes pratos característicos do Norte a Sul do país”, afirma Daniela Cício, administradora do grupo PBH, responsável pelas unidades Wine & Books Hotels.

O novo restaurante, situado no Wine & Books Lisboa Hotel, celebra esta quadra festiva com uma oferta gastronómica inspirada nos clássicos da mesa.

créditos: Tasca da Memória

O menu do jantar de consoada (75 euros por pessoa) terá como entrada um Creme de abóbora com camarão, seguido do tradicional Bacalhau com batata olho-de-perdiz, couve portuguesa e ovo cozido e Coxa de pato no forno com passas, terrina de legumes e batatas como pratos principais, finalizando com a habitual aletria e bolo-rei/rainha.

No dia 25 de dezembro, o menu de almoço de Natal (75 euros por pessoa) contará com uma Canja de pato, Polvo assado no forno à lagareiro com batata assada e folhas de grelos salteados e, ainda, Peru com castanhas no forno, batata assada e esmagada de ervilhas. Como sobremesa, uma Sericaia com ameixa de Elvas e bolo-rei/rainha.

A Tasca da Memória oferece ainda a opção de Jantar de Passagem de Ano (95 euros por pessoa). O menu, a cargo do chef Hugo Cortez Teixeira, terá como entrada queijo Serra da Estrela assado com frutos vermelhos e tostas de broa de milho, seguido de Lombo de pargo fresco com camarão, cremoso de batata-doce e pipocas de curgete e Novilho maturado rossini, chutney de couve-roxa e rodelas de batata noisette, como pratos principais. Para finalizar, um brownie de chocolate com groselha, molho de chocolate branco e amendoim caramelizado.

Tasca da Memória Calçada do Galvão, nº 8, Lisboa Contactos: tel. 211 566 266; e-mail reservas@tascadamemoria.pt

Para quem não dispensa um brunch de Ano Novo (65 euros por pessoa), o restaurante apresenta ainda, no primeiro dia do ano, uma oferta de pratos variados, servido em buffet até às 15h00.