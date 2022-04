4 restaurantes com bebidas de café para assinalar o dia que lhe é dedicado

Em Alcântara, a Pizzaria M’Arrecreo (Rua de São Pedro de Alcântara, nº 35, Lisboa) sugere, pelas mãos do bartender Nuno Rosa, um cocktail especial para degustar após a refeição. O Chocolat Bar Expresso (6,5 euros) é feito com vodka com infusão de baunilha, licor de café, xarope de avelã, café expresso, bitters de chocolate e é depois finalizado com um delicioso chocolate Kinder. Uma opção para terminar a refeição com um toque especial.

Contactos: tel. 910 599 555; e-mail geral@marrecreo.com

créditos: Maria Mattos

O restaurante Bono (Calçada Ferragial, nº 9, Lisboa), a meio caminho entre o Cais do Sodré e o Chiado, preparou uma sobremesa especial para o dia. Após uma refeição no espaço - conhecido pela sua técnica de cozinhar na brasa – pode aproveitar e provar a Coffee Time (9,5 euros), com whiskey Bourbon, café expresso italiano, licor de café, chantilly e caramelo salgado. Certamente vai despertá-lo para todas as infinitas possibilidades e sabores que o café pode ter.

Contactos: tel. 937 141 859

créditos: Maria Mattos

O Santa, restaurante junto à Sé de Alfama (Rua São João da Praça, nº 103, Lisboa), preparou um cocktail para os amantes do sabor intenso do café. Para o despertar para o fim de semana o Espresso Martini (10 euros) combina o café expresso, licor de café, vodka e açúcar.

Contactos: tel. 218 872 359; e-mail santa.lisboa.pt@gmail.com

créditos: Maria Mattos

Também o Streetfood by Souk (Rua Alexandre Herculano, nº 114, A Cascais) irá ter sugestões para celebrar esta data internacional. Até o dia 17 de abril, o restaurante vai ser invadido pelas cervejas artesanais e convidados especialistas na bebida fermentada. Entre os vários rótulos disponíveis a sugestão, para os amantes de café, é a Porter-Gal (3,5 euros), da cervejaria artesanal Estoril Vida; uma cerveja preta, que nasceu de dois ingredientes presentes no quotidiano português: o café e a canela.

Contactos: tel. 211 573 528; e-mail streetfoodbysouk@gmail.com