No Grande Real Villa Itália Hotel & Spa, em Cascais, a memória das festas mais inesquecíveis remontam ao tempo do rei italiano Umberto II, que viveu no edifício onde hoje se encontra, precisamente, o ristorante Belvedere. O monarca exilado gostava de reunir aqui a nata da sociedade nessas ocasiões

especiais, que, rezam as crónicas, embaladas pelos melhores vinhos e pela cozinha italiana, duravam até ao raiar do dia.

Inspirado por esse legado, o Belvedere preparou dois momentos para assinalar as festas de fim de ano. Durante o Natal estarão disponíveis quatro menus, com preços entre os 73 e os 105 Euros por pessoa,

compostos por couvert, entrada, prato principal e sobremesa. Cada menu terá duas a três opções à escolha nas categorias principais, sendo uma excelente oportunidade para degustar pratos incontornáveis do restaurante como a Tagliata di Manzo, o Agnolotti alla piemontese ou o Trofie al pesto, entre outros.

Já o Réveillon terá como referência a vibrante Itália dos anos 1980 — uma era marcada pela prosperidade económica, com um forte sentido de estilo e uma explosão de criatividade que impactou o

mundo da moda, do design e da cultura pop. Em parceria com a M80, e tendo por referência a combinação feliz de sofisticação e dolce far niente, o Villa Italia idealizou uma noite de festa inesquecível com muita música dos Abba e espetáculo de fogos de artifício para nos despedirmos de 2024 e dar as boas-vindas a 2025 em grande estilo.

Nessa noite, uma das duas opções de jantar, a mais exclusiva, de gala, acontece no Belvedere. Com dress code smart chic, o jantar de gala terá um custo de 450 Euros por pessoa e arranca, às 19 horas, com um

cocktail. Segue-se, às 20, o jantar de seis momentos, com pratos emblemáticos como o Paccheri com lavagante, o robalo assado ou o Chateaubriand com risoto de açafrão e trufa branca, e harmonização

de vinhos da Quinta do Vallado. O acesso à festa e aos fogos está incluído, bem como bar aberto a partir das 00:15 e uma ceia às duas da manhã.

Para quem desejar o pacote completo, o Villa Italia propõe ainda um pacote com dormida e Brunch à Boca do Mar no dia 1 de janeiro.