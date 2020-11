tendência para ele: aposte nestas peças de inverno

Com a chegada da estação mais fria do ano, a procura por peças mais quentes e confortáveis aumenta e, por isso, hoje damos-lhe a conhecer cinco items que precisa de ter no seu armário neste inverno.

Sobretudo

créditos: Zara

Camisola de gola alta

créditos: Mango

Camisa

Parka

créditos: Springfield

Botas

créditos: Timberland

