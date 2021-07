Summer essencials: acessórios de verão para homens

Os looks de verão são os que nos permitem aventurar mais no que diz respeito a acessórios, desde chapéus e bonés a bijuteria como pulseiras e colares.

Estes são mais uma forma de poder acrescentar expressividade e um cunho pessoal aos looks, adicionando novas camadas que contribuem para um produto final bem mais composto.

Seja apenas um cinto para quem prefere não arriscar, ou anéis e pulseiras para os mais arrojados, dê um upao seu look adicionando acessórios.