Por vezes, a moda masculina pode não parecer tão entusiasmante como a feminina. Os modelos são mais semelhantes e, sem contar com as paletas de cores, não existe muito território por onde explorar. Embora o guarda-roupa masculino é composto à base de muitos básicos que são absolutamente indispensáveis. Um deles são os calções, uma peça fundamental para os outfits de verão.

Saiba quais são os 5 calções que necessita de ter no seu guarda-roupa.

Calções chino

Esta é a versão fresca de uma das peças mais essenciais em qualquer guarda-roupa. Os calções chinos são perfeitos para ocasiões ligeiramente formais, como um almoço especial ou até para momentos super descontraídos como um simples passeio na cidade.

Calções de linho

Esta peça é parecida com os chinos, mas numa versão ainda mais summery. São perfeitos para usar nos dias mais descontraídos de verão, onde quer ter uma aparência cool mas arranjada.

Calções de banho

Esta peça nem precisa de introdução. Opte por uns calções com um padrão giro com que possa aproveitar um jantar tardio no bar de praia, acompanhado por uma sangria.

Calções cargo

Os “todo-o-terreno” são os mais simples para os dias descomplicados. Combine os seus calções cargo com a sua camisa de manga curta favorita “et voilá”. Tem um look super cool e descontraído.

Calções coloridos

Inclua no seu arsenal de calções uns com uma cor mais garrida, ou com padrão. Opte por tons que façam match com o seu guarda-roupa e inclua um toque de cor nos seus calções.