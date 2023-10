Fora do pequeno ecrã, Manu Rios, ator que ficou mundialmente conhecido ao vestir a pele de Patrick em "Elite" (Netflix), é um it boy, com destaque nas semanas da moda ou na Met Gala. Os seus looks têm merecido elogios e inspiram milhões de seguidores.

Agora, o espanhol decidiu dar um passo mais sério no mundo da moda, juntando-se ao seu amigo Marc Forné. Juntos, o ator e o stylist de Barcelona criaram a marca Carrer, que significa "rua" em catalão.

A primeira coleção foi apresentada esta sexta-feira, dia 20 de outubro, nas redes sociais e é inspirada na moda vintage e streetwear. Manu Rios e Marc Forné são os diretores criativos.

Por enquanto, a marca, que é apoiada por um investidor minoritário não identificado, vai apenas vender diretamente ao consumidor através de lançamentos mensais de coleções em quantidades limitadas. O primeiro lançamento conta, por exemplo, com bonés (45 euros), camisas (84 euros), calças cargo (149 euros) ou casacos (desde 139 euros).

No próximo mês, a marca irá lançar uma coleção de malhas. Já no início de 2024, a Carrer vai contar com novos parceiros e com uma linha de acessórios masculinos.

"Queríamos criar algo que se adaptasse ao nosso estilo de vida. Viajamos muito e, pelo menos nesta coleção, não queríamos ter limitações", explicou Manu Rios à revista Vogue.

No Instagram, o perfil da marca conta com mais de oito mil seguidores. Já a publicação de Manu Rios sobre o lançamento da coleção soma mais de 64 mil 'gostos' e os elogios multiplicam-se.

Conheça aqui a coleção.