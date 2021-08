Cada caso é um caso, e cada corpo é um corpo e, como tal, devemos sempre usar as peças que nos fazem sentir bem. Ainda assim, há pequenos truques que podemos fazer para tirar o máximo proveito das roupas que usamos, como, por exemplo, escolher o tipo de jeans apropriado para a silhueta.

Saiba quais são os jeans que combinam melhor consigo:

Se for magro e alto

Se tiver pernas finas e compridas, não vai querer optar por calças super largas, pois estas vão parecer que lhe estão enormes. Opte por um modelo slim fit ou regular para se enquadrar bem na sua silhueta.

Se for atlético

Aqui tem bastante liberdade para escolher o seu tipo de calças favorito. Com este tipo de corpo, pode optar entre as regular, slim ou até relaxed.

Se tiver ancas, cintura e pernas largas

Neste caso, as calças que favorecem um tipo de corpo mais cheio, são calças com um corte a direito, para alongar o corpo, ou se preferir, até um modelo loose. Aqui o importante é evitar as slim e as skinny.

Se for baixo

Para quem é mais baixo, o melhor é optar por modelos que alonguem as pernas. Neste caso, o ideal é optar por slim fit ou regular. O mais importante é fazer sempre a bainha, para não evidenciar que as calças estão demasiado compridas.