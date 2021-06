Disponíveis em branco e azul marinho, com riscas exclusivas da marca, são o complemento indispensável para usar tanto em casa, como na piscina.

Práticos, confortáveis e com uma composição 100% algodão, é a sinergia perfeita entre suavidade e elegância, sem descurar a qualidade.

Estes modelos foram também pensados para todos os pais que adoram fazer combinações matchy macthy com os mais pequenos.

A mais recente novidade da marca já disponível online e nas lojas físicas em todo o país. Até dia 19 de julho, a Lion of Porches está com uma campanha Mid Season, com promoções até 30% de desconto, nestes e outros artigos assinalados.