A missão não é impossível mas requer algum tempo e empenho. O ideal é iniciar alguns tratamentos com um a dois meses de antecedência mas como, por norma, eles gostam de deixar tudo para a última da hora há comportamentos que necessitam depois de ser acelerados. Há muito que o paradigma tem vindo progressivamente a mudar. Descubra, de seguida, algumas das soluções que existem no mercado português para ajudar o sexo masculino a cumprir o objetivos de se apresentar no seu esplendor durante o verão.

Pelos

Um estudo realizado pela empresa de estudos de mercado GfK Metris para a marca Philips revelou que 15% dos portugueses entre os 20 e os 60 anos já depilou uma parte do corpo. Nos últimos anos, um número crescente de homens decidiu eliminar os seus pelos corporais recorrendo à depilação definitiva com tecnologia laser. As zonas mais solicitadas são as costas, o abdómen e as sobrancelhas, apesar de ser cada vez maior o número de homens a querer depilar as pernas também.

No caso da depilação com laser, o número de sessões varia em função do tipo de pelo, da cor da pele e da sensibilidade à dor. Por isso, é importante que um dermatologista examine previamente a(s) zona(s) do corpo a tratar. Para além disso, deve fazer alguns disparos de teste para se familiarizar com o laser e saber antecipadamente como é feito o tratamento. O preço deste serviço é variável e depende das zonas a depilar mas uma sessão, consoante a clínica escolhida, pode atingir os 150 €.

Calvície

A calvície continua a ser um fator estético que preocupa muito os homens. A queda de cabelo trava-se com dificuldade mas o transplante capilar, muito em voga, é uma técnica cirúrgica que permite camuflar a alopécia, mesmo que apenas parcialmente. O preço varia em função de uma série de fatores mas ronda, em média, os 3.000 €. Existem situações que podem obrigar à realização de dois implantes capilares para cobrir toda a área sem pelos. A avaliação é feita pelos especialistas.

Peso

Não lhe vamos dar a fórmula mágica para emagrecer porque, atualmente, toda a gente há muito que já a conhece. Comer menos e melhor e praticar exercício é a melhor forma de perder peso. Uma dieta é, pois, imprescindível mas também é fundamental que a faça sempre sob a orientação de um especialista que lhe defina um programa adequado ao seu caso. Existem clínicas com programas personalizados, com consultas de nutrição e de prescrição de treinos, workshops de gestão do peso e suplementação.

Cirurgia estética

(Re)definir os músculos é um dos procedimentos mais procurados. Através da colocação cirúrgica de próteses musculares é possível atingir esse objetivo, sobretudo em músculos que respondem mais lentamente ao(s) exercício(s), como é o caso dos músculos dos braços, dos peitorais, dos abdominais, dos glúteos e das pernas. Este procedimento permite obter uma musculatura definida, sem ser demasiado desenvolvida, que realça o contorno masculino, a partir de valores na ordem dos 4.500 €.

Remodelar o corpo ou eliminar gordura em zonas localizadas é outra das intervenções solicitadas. Alguns homens desenvolvem mais gordura no abdómen, onde se acumulam os chamados pneus. Os especialistas aconselham uma lipoaspiração, dependendo do volume de gordura em excesso, para que possa redefinir o desejado six pack, também conhecido por tanque. Há especialistas que cobram a partir de 1.000 € por área anatómica. Para outros homens, a preocupação são as pálpebras e papos nos olhos.

A blefaroplastia, muitas vezes referida popularmente como cirurgia das pálpebras, corrige os papos, as bolsas de gordura que se acumulam sob os olhos. Para além disso, também disfarçam as as rugas e combatem a flacidez e/ou excesso de pele que, por vezes, também se geram na área do contorno ocular com o passar dos anos. Este procedimento, que pode custar 2.500 €, é indicado para homens a partir dos 40 anos e convém fazê-lo quando aparecem os primeiros sinais de envelhecimento.

Tratamentos

Se não é fã de exercício, apesar de ser imprescindível para melhorar a forma física, como advertem todos os especialistas, resta-lhe uma alternativa. Há tratamentos de estética que melhoram a sua silhueta com um mínimo de esforço. As atuais técnicas de remodelação corporal, que têm vindo a ser aprimoradas ao longo do tempo, atuam contra a flacidez dos tecidos, promovendo a eliminação da gordura localizada e a retenção de líquidos, favorecendo simultaneamente a perda de volume.

Este tipo de tratamentos são uma das melhores opções para se despedir de um abdómen proeminente, se tomar a decisão de não querer passar pela sala de operações. Há tratamentos diferentes que dependem do problema e da zona que quer reduzir, como é o caso da mesoterapia, da cavitação, dos ultrassons e/ou da radiofrequência. Em termos de custos, o preço é muito variável. Depende do(s) problema(s) que pretende combater, da(s) área(s) a tratar e/ou da clínica ou do profissional contratado.

Pele

São vários os tratamentos para a pele masculina sugeridos pelos especialistas. Este tipo de epiderme, habitualmente mais grossa, caracteriza-se por uma maior produção de sebo e também por uma maior vulnerabilidade, causada pelo barbear diário, pelo que exige alguns cuidados específicos. Para renovar a tez, hidratá-la de forma profunda ou combater a acne, pode fazer um peeling, um tratamento especialmente indicado para homens que necessitam de uma renovação acelerada da epiderme superficial.

Este procedimento estético consiste na aplicação, sobre a pele, de uma substância química, composta por ácido glicólico, ácido tricloracético e/ou ácido salicílico, capaz de promover a sua descamação e potenciar a criação de colagénio e fibras cutâneas novas. Para além disso, ajuda a eliminar a acne, deixando a pele mais lisa e eliminando progressivamente cicatrizes e marcas acneicas. Um tratamento de 24 sessões nunca custa, em média, menos de 1.500 €. A fototerapia antiacne é outra hipótese. A falta de exposição solar durante os meses de inverno leva, muitas vezes, ao desenvolvimento de acne adulta na pele masculina.

O tratamento para este problema consiste na oxigenação das glândulas sebáceas que produzem excesso de sebo. A técnica é controlada por um computador e baseia-se na aplicação de luz azul violeta de alta potência, uma onda com uma longitude com efeito fotodestrutor que elimina as bactérias causadoras da acne mais rapidamente do que a sua velocidade de reprodução. O tratamento é indolor, não agressivo e os resultados começam a revelar-se ao cabo de alguns dias. Uma sessão ronda os 60 €.

Existem ainda procedimentos injetáveis que previnem o agravamento das rugas dinâmicas, também conhecidas por rugas de expressão, para além de eliminar as estáticas, preenchendo-as. Este tratamento consegue atenuar, de forma muito visível, as rugas permanentes. É, por norma, realizado em três sessões, com intervalos de 30 a 90 dias. Pode ser associado a qualquer tratamento estético e é realizado com a colocação de pequenas quantidades de ácido hialurónico na segunda camada da pele, a derme.

Devido à capacidade de retenção de água do ácido hialurónico, a epiderne adquire maior tónus, suporte e elasticidade. Mais simples é o recurso a uma limpeza de pele. Este tratamento visa higienizar a tez com uma breve esfoliação, a aplicação de tónico e o uso de fonte de vapor para a eliminação de pontos negros e brancos que não deixam a pele desempenhar as suas funções. De seguida, é feita uma nova limpeza com leite e tónico e, por fim, aplicada uma máscara de equilíbrio da flora cutânea.

Indicada para qualquer altura do ano, a limpeza de pele deve ser feita uma vez por mês. Proteger-se do sol a partir do interior deve ser outra preocupação para combater escaldões e vermelhidão. Os suplementos orais ajudam a minimizar os riscos, graças aos ativos antioxidantes e hidratantes que integram na sua composiçáo. É recomendável começar a tomá-los 15 dias antes da exposição solar. Antes, durante ou depois da toma, deve ser usar protetor solar e evitar o sol nas horas mais perigosas.

Imagem

Depile as sobrancelhas. Conseguirá um rosto mais limpo e polido e dará destaque ao seu olhar. São cada vez mais os homens que o fazem. Muitos já recorrem a métodos de depilação mais inovadores, através da técnica de threading. Há também spas com programas e tratamentos que esfoliam as costas. A remoção do esfoliante com toalhas quentes embebidas em óleos essenciais e a aplicação de uma loção hidratante depois do ritual de limpeza transformam o tratamento num deleite para os sentidos.

As mãos e os pés também devem ser cuidados. Estas zonas do corpo são, por norma, esquecidas. Faça uma manicura e uma pedicura profissional e lembre-se de começar a usar regularmente um creme específico para mãos e pés que elimine asperezas e os mantenha bem hidratados em casa. Se não quer assustar ninguém com a sua brancura extrema, não hesite em recorrer aos autobronzeadores. E perca o medo de obter um resultado demasiado evidente. As novas fórmulas garantem um resultado natural.