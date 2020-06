copie o look: a elegância do nova iorquino Ryan Clark

Diretamente de Nova Iorque Ryan Clark é a cara por detrás do blog High Fashion Men. Com um passado ligado às finanças, o atual influencer largou o mundo dos números para se dedicar ao universo do estilo.

Com 171 mil seguidores no Instagram, Ryan mostra como a mistura de estampados ou as peças mais casuais conseguem originar looks cheios de estilo e muito bom gosto.

Inspire-se!

Comfortable

1. Calças slim fit 49.99€ Mango; 2. Camisola polo 24.95€ Massimo Dutti; 3. Mocassim borlas 69.95€ Zara