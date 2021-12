A coleção de outono-inverno da Labrador celebra todos os minutos dos últimos 30 anos. Desde o primeiro fato, até à camisola de malha, passando pelas camisas, pólos e meias. Tudo o que é necessário para um guarda fatos inteiro, português e com qualidade.

Esta nova coleção celebra essencialmente a Lisboa Modernista, na medida perfeita entre herança e futuro. Um modernismo clássico, que não rompe amarras, antes as transforma numa aliança que junta gerações, gostos e formas de vestir que se encontram num só requisito: elegância e bom gosto.

créditos: Labrador

Neste elegância e bom gosto, encontra-se uma coleção contemporânea, renovada mas sem perder a identidade Labrador. Cardigans de lambswool, tecidos zegna Sport reinventados em coletes desportivos, as confortáveis - e práticas - camisas de flanela ou os icónicos casacos Sport à inglesa de lã e caxemira, também eles revisitados num novo modelo: sem forro para um cair mais suave e ainda mais atual.

Trinta anos e mais uma coleção orgulhosamente feita em Portugal, com tecidos e matéria-prima da melhor qualidade. Trinta anos de vida, sempre presente em todos os momentos - no primeiro fato, no dia de casamento, na assinatura do primeiro contrato de trabalho... Mas também na primeira viagem, num jantar fora e num dia a dia repleto de bom gosto e elegância.

Trinta anos em que a Labrador trabalhou sempre com os seus alfaiates e costureiras, construindo em conjunto a malha de que são feitas as histórias Labrador: uma família com um sentido estético apurado, virado para o futuro mas sempre fiel à arte de bem vestir.