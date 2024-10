A coleção SS25 de Constança Entrudo, nomeada S.O.S., convida para uma cena idílica de férias: praias de areia, águas cristalinas, uma alma desesperada. Os vestidos-camiseiros de férias, em algodão com riscas, transformam-se em camisas, saias e vestidos com bainhas ondulantes, a esforçar-se para incorporar a flutuabilidade e a segurança de uma boia salva-vidas. Cada peça combina um volume lúdico com uma sensação de segurança, representada pela elasticidade dos tecidos, celebrando a importância do movimento e do conforto para uma sensação de liberdade.

A coleção leva-nos progressivamente para debaixo de água — onde os mares se tornam cheios — num reino fantástico do Período Cambriano, há 541 milhões de anos. Esta era marca um ponto de viragem na história da vida na Terra, e o momento mais antigo em que poderíamos ter sobrevivido. Os padrões são criados a partir de colagens de papel muito frágil, montadas das páginas de uma edição de 1950 da revista Life. Cuidadosamente reorganizados por Constança, estes estampados formam as suas próprias entidades únicas, com destaque para espécies marinhas já extintas. Nesta estação, até os padrões adquirem uma qualidade material, criando ilusões de outros materiais: denim que parece papel rasgado de um livro antigo, e malhas às riscas e denim que imitam popelina ou listas finas. As camisas em popelina às riscas, denim texturizado e algodões plissados assumem o protagonismo, atuando como uma tela para os motivos subaquáticos. Padrões listados e coloridos criam composições de cores densas e únicas, uma constante na prática de Constança. Nesta coleção, esses padrões são traduzidos em “tecidos não tecidos” feitos à mão — a técnica de assinatura da marca —, denim e crepe, ganhando uma maior materialidade em 3D.

Os tecidos e têxteis têm um caráter sofisticado e uma qualidade incomparável. A lã merino tecida em fios delicados parece frágil, mas é habilmente combinada com tecidos leves de malha, feitos à mão, tanto para conforto quanto para elegância. Fios coloridos e ligados, uma assinatura da marca, podem parecer delicados e perder a sua forma, mas tornam-se resistentes através de uma tecnologia de tecelagem inovadora que os derrete ligeiramente, criando superfícies mais duráveis. O mohair felpudo e a flanela de lã premium escovada completam esta gama de materiais, dando a Constrança Entrudo um magnetismo único onde valor e design estão perfeitamente alinhados. O corpo está sempre em destaque, à medida que as clássicas malhas franzidas e os fatos de banho exploram uma fusão com elementos de lingerie, reintroduzindo rendas na coleção — trazendo toques de feminilidade a todas as peças.