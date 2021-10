"Ao gel para as mãos e corpo junta-se agora a novíssima loção corporal Gentlemen's Club. Elaborada com manteigas de karité & cacau, azeite e óleos de jojoba & soja, e perfumada com um aroma exclusivo, esta requintada Loção Corporal é o que faltava à sua rotina de cuidado", explica a Castelbel em comunicado.

"Para os cavalheiros de barba rija que não prescindem de um barbear à moda antiga, temos uma novidade muito aguardada - o sabonete de barbear Gentlemen's Club", acrescenta.

"Enriquecido com macerado de algas portuguesas da nossa costa, este sabonete de barbear alia ingredientes criteriosamente selecionados à paixão lusitana pelo mar. E o resultado? Uma espuma fragrante e luxuriante, que se traduz num barbear apurado e confortável, com um toque clássico", refere a nota. "E depois de um barbear excecional, falta o toque final - o novo bálsamo after shave Gentlemen's Club", avança.

Enriquecido com macerado de algas portuguesas, é dotado de um aroma refrescante e contém também óleos de jojoba & soja, azeite e manteigas de karité & cacau.

Para quem gosta de oferecer, a caixa-presente Gentlemen's Club é o presente ideal para um cavalheiro. Com uma fragrância refrescante, a caixa-presente é composta por bálsamo after shave, enriquecido com macerado de algas portuguesas, e eau de toilette.

Todos estes produtos são perfumados com um aroma único: as notas de maresia do sal marinho fundem-se com a fragrância cítrica da toranja. "Uma fragrância revigorante que trará à tona o lado de aventureiro destemido de qualquer cavalheiro", lê-se no comunicado.

