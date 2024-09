Foi perante casa cheia que, no passado dia 16 de setembro, o National Theatre, em Londres, recebeu o desfile da Burberry. Os tons claros, como o azul, o cinzento, o beige e o verde, contrastaram com o laranja nos looks criados pelo diretor criativo Daniel Lee. O icónico padrão de xadrez também marcou presença na passerelle ao surgir em calças, trench coats, malas e cintos. Clique na galeria e dê uma vista de olhos nas propostas da Burberry para o verão 2025.