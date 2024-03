Desfile da coleção outono/inverno 2024/2025 de Dino Alves durante a ModaLisboa. A apresentação, cujo tema central foi o futebol, contou com a participação de nome conhecidos do futebol com Nuno Gomes, Quaresma e Jéssica Silva. Veja as propostas de Dino Alves na fotogaleria.

