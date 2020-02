"A essência da Off-White e aquilo que representa numa imagem", referiu Virgil Abloh no Instagram ao partilhar uma imagem de Bella, Gigi e Yolanda Hadid que participaram no desfile da sua marca. Clique na galeria e veja as propostas outono/inverno 2020/21 apresentadas durante a Semana da Moda de Paris.

