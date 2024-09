Para a temporada spring-summer 2025, Miuccia Prada e Raf Simons criaram uma coleção ousada e futurista onde vestidos e saias com recortes circulares, óculos de sol com dimensões exageradas e viseiras em pele e ráfia foram das peças mais marcantes em cima da passerelle. "Uma sequência de realidades simultâneas são dirigidas ao individual, cada look um reflexo único sobre o seu estado atual", lê-se na conta de Instagram da marca. Clique na galeria e veja o desfile da Prada.