Com o fim do ano à porta, a JD Sports fez um balanço dos ténis mais populares e vendidos em 2023. Nas tendências deste ano, houve uma clara preferência por modelos que combinam estilo com neutralidade, proporcionando versatilidade em diversas situações. Clique na galeria e confira o top 10.

