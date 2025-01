A marca IM MEN, desenvolvida inicialmente por Issey Miyake em 2021, voltou às passerelles com uma presença forte de silhuetas oversized, fluídas, assimétricas e tons monocromáticos. Na apresentação outono/inverno 2025/2026, dominaram as peças com lapelas e com capuz, casacos compridos e chapéus. Clique na galeria e veja as propostas da marca.