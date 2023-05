Mais do que uma das maiores referência da música pop-rock, o cantor norte-americano Lenny Kravitz também sempre foi um ícone de estilo tendo, ao longo da sua carreira, dado nas vistas pelos seus outifts repletos de estilo, ousadia e onde não faltam statement pieces. No dia em que completa 59 anos, recordamos alguns dos seus looks mais marcantes.

