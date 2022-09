Desde 2017 que a L’Oréal promove um desfile no coração de Paris como o intuito de passar sempre uma mensagem forte, inspiradora e de empoderamento direccionada para o público feminino. No próximo domingo realiza-se o Le Défile L'Oréal Paris: um desfile de moda promovido pela marca francesa durante a Semana da Moda de Paris.

Inspirada no seu famoso slogan “Because You’re Worth It”, o tema para a edição deste ano é Walk Your Worth. O objetivo é celebrar a beleza, a força e o potencial de todas as mulheres e que estas devem viver a sua vida com confiança, com mais autoestima e saber reconhecer o seu valor.

“Como marca de beleza número 1 do mundo, temos como objetivo apoiar cada mulher no seu caminho para o empoderamento, para que possam tornar-se quem quiserem. Através da quinta edição do Lé Défilé L’Oréal Paris, queremos lembrar às mulheres que a sua individualidade é o seu maior poder”, diz Delphine Viguier-Hovasse, presidente global L’Oréal Paris, em comunicado. “Como marca feminina e feminista, a nossa crença é que a autoestima é um caminho e a beleza é o seu catalisador”.

O desfile, que oscilará entre o “acessível e o inspiracional” e irá “refletir a diversidade e a herança do cenário de moda parisiense”, vai ter lugar na École Militaire, um monumento histórico conhecido como uma potência masculina. Um local com grande simbolismo tendo em conta percurso que a L'Oréal tem feito em torno do empoderamento feminino.

Leïla Bekhti, Marie Bochet, Cindy Bruna, Gemma Chan, Nikolaj Coster-Waldau, Luma Grothe, Liya Kebede, Katherine Langford, Eva Longoria, Andie MacDowell, Aja Naomi King, Nidhi Sunil, Soo Joo Park, Aishwarya Rai, Camille Razat, Bebe Vio e Yseult são algumas das figuras e porta-vozes da marca que vão marcar presença neste evento.

O Lé Défilé L'Oréal Paris realiza-se no dia 2 de outubro pelas 21h e será transmitido em direto no Tik Tok e Instagram da marca.