É oficial: a Victoria’s Secret vai abrir a sua primeira flagship store full assortment em Portugal, no NorteShopping, em Matosinhos. Até à data, a marca contava apenas com um pequeno espaço no Aeroporto Internacional de Lisboa.

Com data de inauguração prevista para setembro, esta pretende ser uma das mais belas e exclusivas lojas da marca, contando com vasta seleção de coleções icónicas de lingerie, assim como fragrâncias e outras coleções. A loja terá também serviços exclusivos para todos os clientes.

“A Victoria’s Secret é uma das marcas mais famosas do mundo e uma referência pela sua oferta e histórico. É para o NorteShopping um enorme orgulho ser a escolha da marca para abrir a primeira loja”, refere Paulo Valentim, diretor do NorteShopping, em comunicado.