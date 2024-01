O estilo de Taylor Swift tem causado furor nas redes sociais. Os tons neutros, as botas de cano alto e o estilo colegial são algumas das tendências nas quais tem apostado.

A cantora norte-americana foi fotografada, em Nova Iorque, com um vestido preto que combinou com umas botas Christian Louboutin no valor de 1659€, um sobretudo Vince no valor de 781€, uma mala preta da Versace de 2449€ e um colar da Cartier avaliado em 25186€.

Inspire-se nas alternativas mais baratas que compilámos para si e recrie o look da artista.

Zara, PVP: 29,95€. Ref: 5536/162. Massimo Dutti, PVP: 249€. Ref: 6440/583. créditos: Zara / Massimo Dutti (Divulgação)