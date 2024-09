A segunda parte da quarta temporada de "Emily in Paris" estreou na Netflix, no passado dia 12 de setembro, mas há muito mais para além da história de Emily Cooper. O seu guarda-roupa, que ao longo das últimas temporadas se tem tornado mais sofisticado, mantendo o seu estilo colorido e por vezes excêntrico, também tem conquistado fãs por todo o mundo, não fosse a série passada numa das capitais da moda mundiais (e com um pezinho em Itália, por agora).

De acordo com um levantamento de dados da Klarna, rede global de pagamentos e assistente de compras capacitada por IA, já os primeiros cinco episódios da série tinham influenciado as compras dos consumidores, ao disparar a procura por roupas e acessórios ao estilo da protagonista.

“Do Reino Unido a Espanha, Alemanha, França, Itália ou Suécia, os dados demonstram o impacto, sendo os dos Estados Unidos da América verdadeiramente impressionantes. Entre esses, registam-se o aumento das vendas de boinas parisienses, que dispararam 44% entre junho e agosto de 2024, e a procura pelos chamados Cropped Cardigan (casacos finos de malha), cuja procura subiu 93% durante o mesmo período”, diz-nos o comunicado da Klarna.

Outro feito da série é o facto de, em pleno verão, o casaco de pelo usado pela protagonista ter feito com quer as vendas de um item do género tenham disparado as vendas em 77% ou que a procura por botas acima do joelho tenha aumentado 98%.

Pesquisas à parte, deixamos-lhe algumas sugestões de looks a pensar no universo de “Emily in Paris”, com uma sugestão diferente para um look descontraído. Afinal, Emily Cooper nunca conheceu a calçada portuguesa e não sabe que um calçado confortável pode ser tudo.

Look Sofisticado

Inspirações de looks de “Emily in Paris” para dar as boas-vindas à nova estação créditos: Divulgação

Calças flare full length, Zara, 29,95€

Camisa de seda, Intimissimi, 89,90€

Casaco curto bolsos bege claro, MO, 27,99€

Lenço acetinado estampado, Mango, 9,99€

Sapatos clássicos sem calcanhar, H&M, 39,99€

Look Casual Chic

Inspirações de looks de “Emily in Paris” para dar as boas-vindas à nova estação créditos: Divulgação

Camisa branca Gabrielle, Imma, 145€

Mala a tiracolo natural, Lefties, 15,99€

Sabrinas cetim, Stradivarius, 22,99€

Saia midi com pormenor de costuras, Massimo Dutti, 89,90€

Look parisiense

Inspirações de looks de “Emily in Paris” para dar as boas-vindas à nova estação créditos: Divulgação

Vestido comprido canelado, Lefties, 19,99€

Boina clássica lã, Benetton,19,95€

Botim em pele envernizado, Scalpers, 159€

Colete verde, Lanidor, 49,90€

Look elegância à noite

Inspirações de looks de “Emily in Paris” para dar as boas-vindas à nova estação créditos: Divulgação

Top de manga cava com lantejoulas, Zara, 27,95€

Calças cropped botões navy, Mango, 29,99€

Sapatos em pele branco, salto fino, Aldo, 99,95€

Clutch de Festa com alça de corrente, Parfois, 35,99€

Look descontraído

Inspirações de looks de “Emily in Paris” para dar as boas-vindas à nova estação créditos: Divulgação

T-shirt gráfica, H&M,17,99€

Jeans wide leg cintura subida, Zara, 29,95€

Casaco acolchoado, Lanidor, 79,90€

Ténis Samba, adidas, 120€

Óculos de sol Pipa Solid Gri, Havaianas, 75€