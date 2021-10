Esta temporada, a Vans associa-se à Warner Bros. Consumer Products para dar vida às clássicas histórias de terror mais conhecidas, com a coleção Vans x Horror - cujo lançamento será dia 1 de outubro, através de interpretações de alguns dos momentos mais assustadores com a ajuda das peças icónicas de calçado e vestuário.

Tendo criado verdadeiros ícones de terror, a Warner Bros. produz os filmes de terror mais famosos há mais de 80 anos. Tornaram-se sinónimo da palavra medo - desde os terríveis gémeos de The Shining e as personagens diabolicamente possuídas The Exorcist e The Lost Boys, até às mentes maníacas de Friday the 13th, Nightmare on Elm Street e IT.

Reviva os momentos mais assustadores dos clássicos filmes de terror com interpretações gráficas e mensagens escritas através das Vans Era em Checkerboard clássico com icónicos balões vermelhos do filme IT e o brilhante logótipo de texto nas SK8-Hi de The Shining, escrita à mão que atravessa a sola exterior.

A oferta de vestuário masculino Vans x Horror transporta-nos para as nossas cenas favoritas de Friday the 13th, utilizando uma camisola com capucho com a impressão de uma máscara de hóquei que brilha no escuro e as garras de Freddie Kruger a rasgar através da fanny pack A Nightmare on Elm Street Ward.

Vans x Horror créditos: Vans

Para o vestuário feminino, toda a coleção refere-se a The Shining. O filme das terríveis gémeas é apresentado com uma impressão de estilo vintage numa camisola de algodão de manga comprida e numa edição de meias com borda aos folhos. A complementar Vans x The Shining a marca apresenta um chapéu com um laço docemente sinistro e o logótipo "Off The Wall" bordado.

Os estilos de calçado da coleção Horror adicionais incluem o Classic Slip-On, o Slide-On, o Slip-Skool, o Old Skool e o Style 47 Creeper. No que toca a peças de vestuário e acessórios femininos também se destacam a camisola de capucho boyfriend, a camisola de algodão boyfriend e a mini mochila, enquanto o vestuário masculino apresenta um hoodie, uma t-shirt, umas meias inspiradas no filme IT, dois modelos de chapéu inspirados em ícones filmes e uma mochila Old Skool III.

Vans x Horror créditos: Vans

A coleção Vans x Horror estará disponível a partir de 1 de outubro de 2021 em vans.pt.