Vans x Alva Skates, a coleção que celebra quatro décadas da marca de skate

A Vans anunciar a mais recente coleção em colaboração com a marca de skate historicamente influente, Alva Skates, e o skater e parceiro de longa data da Vans, Tony Alva. A coleção é inspirada no mundo imaginativo de exploração criativa de Tony, que abrange arte, música, entre outras e convida os fãs e recém-chegados a juntarem-se a esta viagem criativa pelos últimos 40 anos, em cima ou fora da tábua.

Quebrando o molde do que uma empresa de skate poderia ser, Tony Alva afastou-se do seu patrocinador em 1977 para criar uma das marcas de skate mais influentes do seu tempo, a Alva Skates, logo após ter ajudado a Vans a desenvolver o primeiro modelo de skate, os Era.

Parceiros desde então, Vans e Tony Alva juntam-se novamente para criar uma nova coleção que remete às raízes de ambas as marcas, com a ajuda do artista DJ Javier, da skater e surfista da equipa Vans Bella Kenworthy e do músico KennyHoopla.

créditos: Divulgação

A liderar o caminho, os Authentic 44 DX Alva Skates em Castanho/Rosa apresentam um padrão leopardo que presta homenagem às tábuas Alva Sktes originais dos anos 1970. O design introduz o logótipo Alva sobredimensionado e visualmente distorcido que sai fora dos limites, uma referência direta à forma como o logótipo foi executado nas tábuas Alva nessa década.

Numa viagem até aos anos 1980, a coleção apresenta os Authentic 44 DX Alva Skates em Halo Multi com um referência ao efeito halo nas tábuas desses tempos, e criou uma impressão digital em tela que espelha o efeito velocidade/gradiente. Influenciado pelos dias de hoje e pelo equilíbrio espiritual que Alva encontrou, os Authentic 44 DX Alva Skates combinam uma gáspea acolchoada com uma impressão lótus branca e cores terra calmas.

A coleção fica completa com a camisola polar Alva Skates, a t-shirt de manga curta OTW, umas calças cargo com efeito loose e um bucket hat com detalhes e pins da Alva Skates e da Vans.

A coleção vai estar disponível globalmente a partir de 12 de janeiro nas lojas Vans e em vans.pt.