De acordo com o Shopping Index da Klarna - que é calculado com base no número de produtos vendidos online e reflete as verdadeiras tendências entre os consumidores - os vestidos compridos de chiffon (+83%), vestidos de renda (+61%), vestidos cocktail (33%) e de festa (+23%) estão entre as preferências e os produtos mais procurados no mercado ibérico.

Segundo Emilia de Poret, diretora de moda da Klarna, estas são as cinco principais tendências de moda dos convidados para a próxima temporada de casamentos.

1. A beleza dos tons pastel

“Tons suaves pastel são sempre os favoritos para a temporada de casamentos primavera-verão. Embora os convidados devam ficar longe de qualquer cor próxima de branco, tons creme ou rosa suave são uma tendência. Para completar o look, que tal juntar uns acessórios em prateado ou dourado?”

Sugestão: Vestido em cetim, rosa claro da H&M

2. A tendência das flores

“Inspire-se nas tendências das passadeiras vermelhas das celebridades e deixe as flores fazerem parte do seu visual. Divirta-se e adicione uma ainda maior ao vestido. Se estiver a usar um fato, use três flores menores juntas. Pode combinar cores ou adicionar um tom contrastante ao trio. Pode ainda colocar uma flor numa fita de seda e use-a ao pescoço como um colar.”

Sugestão: Colar Elbereladar da ALDO

3. Tecidos leves e translúcidos

“Perfeitos para o clima mais quente, os vestidos com tecidos leves e translúcidos estão na moda. Inspire-se na passarela Acne Studios SS23, com vestidos sedosos com silhuetas assimétricas ou o belíssimo vestido de chiffon transparente azul bebé da Victoria Beckham. Adicione um pouco de drama com uma cauda ou uma capa no mesmo tecido, como a coleção primavera-verão 23 da Fendi couture.”

Sugestão: Vestido com abertura e folhos da MANGO

4. Atreva-se a brilhar com tons metálicos

“Vestir-se com tons metálicos é sempre um ótimo truque para uma festa. Nesta temporada, o prateado está em todo o lado. Se um vestido prateado parecer demais, opte por detalhes brilhantes. Adicione um cinto deste tom ao seu vestido, use brincos marcantes, sandálias prateadas com tiras, uma bolsa enfeitada ou use um alfinete/pregadeira de purpurina no cabelo.”

Sugestão: Cinto metálico prateado da Parfois

5. O acessório dramático

“Adicione um pouco de drama a um visual minimalista, ao usar luvas de ópera. As luvas compridas em malha transparente, seda, renda ou tons pele vão causar impacto com um vestido ou mesmo um smoking ou fato. Mantenha o look simples ou coloque uma pulseira por cima das luvas, para um destaque extra.”

Sugestão: Sandálias Devoted brancas da Cristina Ferreira