Usar o alisador para secar e esticar o cabelo? Sim, é possível e este produto é a prova disso

Tecnologia, tecnologia, tecnologia. Isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia desde o momento em que acordamos até irmos dormir. E no mundo da beleza não é exceção.

Meses depois do lançamento do duet style, da ghd, um alisador que pode ser usado em cabelo molhado, a Dyson acaba de lançar o seu Airstrait, que seca e alisa o cabelo em simultâneo através do fluxo de ar, sem placas quentes e sem danos causados pelo calor.

Seria impensável se dissemos, há um tempo, que íamos secar o cabelo com o nosso alisador de cabelo. A primeira coisa que nos viria à mente seria o som de batatas fritas na frigideira, que acontece, assim que encostamos a placa quente de um alisador num cabelo molhado.

Com esta inovação, passamos a ter uma nova forma de esticar e alisar vários tipos de cabelo, a partir do estado molhado. O fluxo de ar concentrado do Airstrait tem um efeito dois em um: seca e alisa simultaneamente a partir do cabelo molhado.

Os acabamentos podem ser liso natural ou com corpo e movimento. O objetivo é manter a força, o aspeto e toque saudáveis do cabelo. A sua utilização é simples: a madeixa de cabelo é contida pelas duas placas, onde uma lâmina de ar de alta pressão, com um ângulo preciso, é forçada para baixo e para dentro do cabelo, secando e alisando simultaneamente. Tudo isto com uma só máquina, poupando um passo na rotina de beleza capilar.

“Ter uma forte compreensão de como manipular e concretizar o potencial de um fluxo de ar potente é fundamental para o desempenho do alisador Dyson Airstrait. Este conhecimento, que adquirimos ao longo dos últimos 25 anos, é o que nos permitiu criar o nosso primeiro alisador de molhado a seco”, explica James Dyson, Fundador e Engenheiro-Chefe, em comunicado.

“Proporcionando a facilidade de utilização que as pessoas adoram nos alisadores, mas com lâminas de ar de alta velocidade, poupa tempo, mantém a força do cabelo e consegue um estilo liso natural todos os dias”, conclui.

E como se chegou a este resultado? Ao utilizar o nível ideal de calor e o fluxo de ar controlado, a Dyson encontrou uma forma de modelar o cabelo com menos danos. A modelação com ar permite acabamentos de estilo lisos, mantendo o volume e o movimento. Quando o cabelo está seco e alinhado, as ligações são repostas de diferentes formas, fixando o novo penteado.

créditos: Divulgação

O alisador é alimentado pelo motor Hyperdymium, que foi especificamente concebido para estar no centro das tecnologias Dyson Hair Care. Pequeno, leve e suficientemente potente para gerar o fluxo de ar necessário, tem um impulsor de 13 lâminas que gira até 106.000 rpm, impulsionando mais de 11,9 litros de ar através da máquina, por segundo. Isto gera até 3,5 kPa de pressão de ar, o suficiente para alisar o cabelo enquanto seca. Com 27 mm, o motor é suficientemente pequeno para caber no punho, sem ter de se sacrificar a potência.

Como já acontece com outros produtos da gama de cuidados do cabelo, este alisador também tem um controlo de calor inteligente, através da sua tecnologia, que medem a temperatura do fluxo de ar 16 vezes por segundo para evitar danos causados pelo calor extremo e proteger o brilho natural do cabelo.

Dois modos de modelação

O Dyson Airstrait tem os modos de modelação Molhado e Seco, e um modo Frio para definir o estilo. No modo Molhado, podemos escolher entre três definições de calor: de 80°C, 110°C e 140°C.

No modo Seco, podemos escolher entre: 120°C ou 140°C ou um "boost" de topo.

Para o controlo do fluxo de ar existem duas definições de velocidade - fluxo baixo e fluxo alto - e um modo de secagem a frio e das raízes.

Este alisador ainda não tem PVP definido, mas vem juntar-se a outras opções da marca no segmento de hair care nomeadamente o modelador Airwrap, o alisador Corrale e aquele que é o secador preferido das influencers internacionais, o Supersonic.