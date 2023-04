O TechnoSatin Gel Lipstick

Como uma fusão entre a arte e a ciência, o novo TechnoSatin Gel Lipstick é um batom "com uma fórmula sensorial leve e ultra-confortável para uns lábios com cor e hidratação duradouras e um acabamento acetinado", de acordo com o comunicado.

Numa embalagem vermelha, a cor Shiseido, e inspirada nos laqueados tradicionais japoneses, este batom é formulado com uma tecnologia inovadora, Stretch-Flex, que atua como uma segunda pele, de forma a criar uma camada flexível e envolver os lábios com cor mais duradoura ao mesmo tempo que dá máximo conforto. A fórmula nutritiva contém mais de 68% de ingredientes de cuidados de pele, incluindo óleo de benibana, que deixa os lábios hidratados e suaves.

Disponível em 15 tons, além dos clássicos nudes e rosas, a gama contém vermelhos ousados, assim como cores vibrantes com brilhos intensos. Os nomes dos tons são inspirados na era tecnológica em que vivemos. O PVP é de 34,50 euros.

Ginza, a eau de parfum que conhece a sua terceira versão

Ginza pode ser o mais icónico, animado e cosmopolita bairro de Tóquio. Mas é também a inspiração da eau de parfum da marca japonesa, que conhece este ano a sua terceira versão.

“Uma fragrância floral ambarada extremamente contemporânea e surpreendente, com a rosa no seu coração. Abre-se com o frutado das notas ácidas de folha de groselha preta e, de seguida, o bouquet floral revela o Absoluto de Rosa Damascena de uma forma opulenta. A intensidade viciante do patchouli e o calor da baunilha selam o aroma para criar uma experiência sensual intemporal”, descreve-nos a marca.

A sua produção é eco sustentável e a novidade também se estende ao frasco, que desta vez se apresenta em vermelho.

“Assim nasce em vermelho, nesta cor Shiseido, de uma forma mais carnal, eu diria até sedutora. Todas as fragâncias (Ginza) o são, mas esta de uma maneira um bocadinho diferente, uma vez que a rosa é a rainha da perfumaria e é a cor da paixão”, explicam-nos no evento de apresentação das novidades da marca.

Karine Dubreuil e Maia Lernout são a dupla de perfumistas da casa de perfumes japonesa Takasago, que desenvolveram esta eau de parfum com a premissa “de mulher para mulher”.

“São fragâncias marcantes, mas que se podem enquadrar com qualquer tipo de mulher”, resume a colaboradora da Shiseido em relação à coleção Ginza. O PVP desta nova fragância é de 64,30€ (30 ml), 96€ (50 ml) e 131,80€ (90 ml).

O novo cuidado de olhos traduzido no Ultimune Eye Power Infusing Eye Concentrate

Corria o ano de 2014, quando a marca japonesa lançou o Ultimune Power Infusing Concentrate, um produto que atua no sistema de defesa da pele, que se tornou um ícone da Shisedo.

Desta vez, a marca aposta no lançamento do Ultimune Eye Power Infusing Eye Concentrate, um cuidado para o contorno ocular que, ao ativar as defesas internas da pele, acaba por fortalecer a área em redor dos olhos, evitando danos, incluindo as pestanas. Além disso, a marca assegura também que este creme atua nos primeiros sinais de envelhecimento, ao mesmo tempo que combate olheiras e papos, sendo o resultado de mais de 20 anos de investigação.

O creme pode ser aplicado no globo ocular e na pálpebra móvel, o que vai ajudar a melhorar a condição das pestanas, fazendo com que fiquem mais saudáveis ao longo do tempo.

Numa pele mais jovem pode funcionar como creme de olhos enquanto numa pele mais madura pode funcionar como sérum de olhos, de acordo com a especialista da marca na apresentação das novidades. O PVP é 58€.

O produto de sempre com os desafios do presente: a nova Eudermine Activating Essence

Há produtos que são icónicos e a famosa “água vermelha” da Shiseido é disso exemplo. Mas aquele que é o produto de cosmética mais antigo da marca, criado em 1897, não parou no tempo.

A Eudermine Activating Essence é uma loção e foi reformulada a pensar nos desafios atuais: exposição mais intensa dos raios UV, aquecimento artificial e ar condicionado, níveis mais elevados de poluição atmosférica, exposição prolongada a dispositivos digitais.

O cuidado da pele está mais exigente e assim esta essência “defende, hidrata e renova a pele, amplificando os benefícios do sérum e do creme aplicados posteriormente”, diz-nos a Shiseido.

Atenta às questões ambientais, a Shiseido disponibiza o produto com a opção de frasco recarregável. O PVP é 64€ e chega às lojas esta semana, a 15 de abril.