A marca Wonther, que tem vindo a ser distinguida e premiada em mercados internacionais, não apenas pelo seu design, mas também pelas suas práticas de sustentabilidade, criou uma combinação de joias de boas energias.

A edição especial - Christmas with Extra Good Vibes, aposta em trazer proteção e intuição junto ao coração

O medalhão Good Vibes Locket, reinventado pela marca em 2020, ganhou renome internacional pela sua nova abordagem: um interior com pedras preciosas, que podem ser trocadas conforme a energia que se deseja para o dia.

A edição festiva permite combinar o Good Vibes Locket com os Boomerang Hoops e com as pedras preciosas que desejar, todas intercaláveis, de acordo com a energia que se pretende para o dia.

As pedras disponíveis para esta edição são a Moonstone, pedra da proteção, e a Lápis Lazúli, pedra da intuição.

A Christmas with Extra Good Vibes encontra-se disponível em Prata 925 Banhada a Ouro de 24K e em Ouro sólido de 18K. Esta edição vem numa caixa especial, feita à mão em Portugal e pode ser adquirida a partir de 292 EUR em www.wonther.com.